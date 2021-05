Einzelhandel: Online-Angebote nur Tropfen auf heißem Stein

Zeulenroda-Triebes. Viele Deutsche geben an, kleine Händler unterstützen zu wollen. Bequemlichkeit siegt aber oft über die guten Vorsätze.

Ein Öffnungsperspektive für den lokalen Handel ist im Landkreis Greiz weiter nicht in Sicht. „Auf unserem Schild an der Tür steht immer noch der 10. Januar“, sagt Verkäuferin Jana Pawlik vom Dessousgeschäft Elastic Mieder aus Zeulenroda-Triebes. Bis dahin war der zweite Lockdown ursprünglich mal angedacht. Um nicht ganz in Vergessenheit zu geraten, haben manche lokale Händler in der Krise erstmals einen Online-Shop eingerichtet. Nun ziehen auch die Unterwäscheexperten nach. Bringt das was?

Mehrere tausend Produkte haben die Angestellten in den Online-Shop eingestellt. Bestellte Waren können entweder vor Ort abgeholt werden oder werden auf Wunsch auch per Post verschickt. „Das ist natürlich nur ein Tropfen auf dem heißen Stein“, die Angestellte Mandy Herzer. Vor allem für Stammkunden, die ihre Größe kennen, sei das Angebot eine willkommene Erleichterung. „Aber es fällt natürlich ein wesentlicher Vorteil des lokalen Handels für unsere Branche weg: Die persönliche Beratung durch uns“, sagt Jana Pawlik.

In der Corona-Krise haben vor allem die Online-Händler profitiert. Allein im Januar 2021 gaben 34 Prozent der Befragten in Deutschland an, dass sie Einkäufe, die sie normalerweise im Geschäft erledigen, online getätigt haben. Es ist ein widersprüchliches Verhalten, denn gleichzeitig sagen laut einer Studie von YouGov 41 Prozent der Deutschen, es sei ihnen wichtig, dass kleine Unternehmen, die es während der Corona-Krise schwer haben, unterstützt werden. Bequemlichkeit siegt aber oft über die guten Vorsätze.

Bei Elastic Mieder ist die Ware für die neue Saison eingetroffen. Die ist lange vorbestellt und liegt nun im Lager. Der Shop funktioniere gut und werde auch angenommen. „Wir werden den Online-Shop wohl auch nach Corona beibehalten, aber wir brauchen dringend eine Perspektive, wann das ist“, sagt Jana Pawlik.