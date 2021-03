Elternsprecher in Auma-Weidatal regt Schulkooperation an

Die Aumaer Elternsprecher sorgen sich weiter um die Zukunft und die Qualität der Lehre an ihre Regelschule. Die gute Nachricht Nachricht: Zum 1. April soll eine Mathelehrerin an der Schule beginnen, die eine große Lücke füllen wird, die derzeit existiert. Nach den Aussagen zweier Elternsprecher findet in manchen Klassenstufen derzeit nämlich weiter nur eine von vier Mathematikstunden statt, die von einem Fachlehrer betreut wird. Mit der Neueinstellung würde sich die Lage an der Schule schon einmal entspannen. Es würde aber weiter Bedarf an fehlenden Schulwochenstunden bestehen, hieß es im jüngst im Stadtrat. Zudem ständen bestehende Lehrer an der Schule mitunter kurz vor der Pensionierung.