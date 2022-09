Entlaufene Kühe demolieren Autos im Kreis Greiz

Zeulenroda. Ausgebüxte Kühe haben im Landkreis Greiz mehrere Autos beschädigt. Dieses Indiz "erhärtet den Tatverdacht" laut Polizei.

Ausgebüxte Kühe haben in Zadelsdorf (Landkreis Greiz) drei geparkte Autos beschädigt. Die zwei Tiere hatten am Samstag gegen 11 Uhr ihre Koppel verlassen und liefen durch den Ortsteil von Zeulenroda-Triebes, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Dabei zerkratzten sie die Autos.

"Ein Kuhfladen vor einem der beschädigten Fahrzeuge erhärtet den Tatverdacht gegen das Rindvieh", hieß es in der Polizeimitteilung. Die Tierhalterin sei ausfindig gemacht worden, sie müsse sich nun um die Schadensregulierung kümmern.

