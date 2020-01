Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Es geht um die Zukunft

Für alle, die eine berufliche Veränderung planen und dabei noch nicht fest im Sattel sitzen, für die sollte es am Samstag keinen anderen Anlaufpunkt geben, als den Karpfenpfeifersaal des Bio-Seehotels in Zeulenroda-Triebes. Doch nicht nur sie sind gerngesehene Gäste, auch die Jugend ist willkommen. Dabei sind nicht nur die Karpfenpfeifer angesprochen, sondern auch diejenigen, die aus Auma, Langenwetzendorf, Hohenleuben und auch von weiter entfernten Orten kommen, sind willkommen. Schließlich benötigt eine Region wie Zeulenroda-Triebes, die über ein hohes Potenzial an ortsansässigen Gewerbe verfügt, auch viele Arbeitskräfte. So haben alle die Chance zahlreiche unterschiedliche Unternehmen kennenzulernen, wie sie sich sonst noch nie auf einem Fleck befanden. 41 sind es an der Zahl. Für Bernd Damme, Vorsitzender des Gewerbevereins und Seniorchef der Firma Computerservice Lacos, ist neben der Nachwuchssuche auch die Rückholung aller derer, die vor 20 Jahren und länger zum Arbeiten in die Ferne ausgewandert sind. Dass sie genau hier gebraucht werden, wurde schon oft betont, doch nun geht der Gewerbeverein einen Schritt weiter und macht sich stark für eine lebenswerte Stadt. Die weichen Standortfaktoren sollen nicht nur beibehalten, sondern aufgepäppelt werden. Dazu zählt auch eine schöne Innenstadt und gut ausgestattete Schulen sowie Kinder- und Jugendeinrichtungen. Dafür wollen sie kämpfen und für Nachwuchs und Arbeitskräfte.