Falschparker am Strandbad Zeulenroda-Triebes werden zukünftig abgeschleppt

Während am Wochenende die Badegäste am Strandbad in Zeulenroda-Triebes am Zeulenrodaer Meer noch per Megafon darauf hingewiesen wurden, dass sie ihre Fahrzeuge wegfahren sollen, die rechts und links der Straße geparkt wurden, werden zukünftig die verkehrswidrig geparkten Autos ohne Vorwarnung abgeschleppt. Das gelte für alle, die ihre fahrbaren Untersätze trotz Parkverbot rechts und links der Straße in Richtung Strandbad parken. „Das ist eine Feuerwehrzufahrt und muss frei gehalten werden“, sagt der Ordnungsamtsleiter der Stadt Zeulenroda-Triebes Dietmar Reich. „Sollte die Feuerwehr oder der Rettungsdienst durch die parkenden Autos während eines Notfalls an der Durchfahrt gehindert werden, dann tragen die Fahrzeugbesitzer eine Mitschuld, wenn Menschen zu Schaden kommen“, spricht er deutliche Worte und appelliert an die Vernunft. Schließlich steht zum Parken der Parkplatz im Bleichenweg noch zur Verfügung, wenn der am Strandbad voll ist. Zudem fährt auch der Bus der Personen- und Reisegesellschaft Greiz an das Strandbad. Doch leider zeichnet sich dieses Problem nicht nur am Strandbad ab, sondern auch in Zadelsdorf und am Badestrand am Bio-Seehotel. In Zadelsdorf wird die Schranke über die Straße demontiert und ignoriert. Aber auch am Strandbad am Bio-Seehotel werden die Fahrzeuge rechts und links entlang der Straße geparkt, was ebenso verboten ist und das, obwohl extra der große Schotterplatz als Parkfläche durch das Bio-Seehotel zusätzlich geöffnet wurde.