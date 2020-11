Fasziniert von der Vielfalt des Sports

Der Sport und Gerhard Eichhorn – das ist seit Beginn eine Liebesgeschichte. Schon als Jugendlicher versucht er sich in jeder erdenklichen Sportart. Egal ob Speerwerfen, Turnen oder Radfahren. Es entwickelt sich eine so innige Beziehung, dass Eichhorn seine Leidenschaft schließlich zum Beruf macht. So studiert er von 1952 bis 1958 an der Deutschen Hochschule für Körperkultur (DHfK) in Leipzig. Schon zu dieser Zeit beginnt er, als Sportlehrer an der Schule in Auma sein Feuer für die Bewegung weiterzugeben. „Die Rolle des Sportlehrers hat er mit all seine Facetten wahrgenommen“, sagt sein Sohn Helge Eichhorn. Talente erkennen und die Schüler ermutigen, niemals aufzugeben. Das sind Werte die Gerhard Eichhorn nicht nur damals wichtig sind. Am 8. November wurde die Aumaer Sportlegende nun 90 Jahre alt.

Glückwünsche von den Handballern

Eine große Geburtstagsrunde war in diesem Jahr auf Grund der Pandemie nicht möglich, dennoch gab es zahlreiche Gratulanten zum Jubiläum, darunter auch ein Vertreter der Aumaer Handballabteilung. „Ein ganzes Viertel Jahrhundert war er der gute Geist unter den Handballern, der Mann für alle Fälle, der wo er gebraucht wurde, stets mit Rat und Tat zur Seite stand“, sagt Andreas Preußer vom SV Blau-Weiß Auma. Diese hatten sich für „ihren Gerhardt“ im Vorfeld natürlich auch etwas überlegt, doch dieses Vorhaben wurde leider durch Corona verhindert. Dennoch habe man natürlich herzlichste Glückwünsche, nebst kleinen Präsent überbracht, für einen Sportsfreund der fast 25 Jahre den Handball in Auma mit prägte.

Trainer, Hallensprecher und geschätzter Mensch

Den Geburtstag feierte er in kleinem Rahmen im Kreise der Familie. Ein Highlight an diesem Sonntag: Die Skype-Schalte zu den Enkeln und Ur-Enkeln in Erfurt. Ein bisschen wie in der Sportschau. Um nicht mit leeren Worthülsen da zu stehen, hatte er extra einen Text vorbereitet, den er in bester Kommentatoren-Manier vortrug. „Das konnte er schon immer gut. Er war schon immer ein hervorragender Redner“, sagt Sohn Helge Eichhorn. Ein Talent, dass er auch bei den Handballern in die Halle mitbrachte. Denn neben Trainer, Betreuer, Sekretär wirkte er zwischendurch auch mal als Hallensprecher bei den Blau Weißen. Für diese Vielfalt schätzen sie ihn im Verein. „Vor allem aber als Mensch“, sagt Teamkamerad Andreas Preußer.

Auf ewig einen Ball im Tornetz

Er blickt zurück auf sechs Jahrzehnte, in denen er sich in der Stadt Auma aktiv oder als Betreuer für den Sport engagierte. Er war Turner und spielte auch für Auma Fußball. Bei letzterer Karriere war er allerdings schon im Seniorenalter – als Ausgleich und weil er das Zusammensein mit den Teamkollegen genoss. „Ihn hat immer die Vielfalt des Sports fasziniert“, sagt Helge Eichhorn. Selbstverständlich auch als Zuschauer. Bei Wintersportübertragungen oder während der olympischen Spiele sitzt das Ehepaar noch heute gebannt vor dem Fernseher. Ganz besondere Momente waren schließlich auch die olympischen Erfolge des ehemaligen Leichtathleten und Bobfahrers Dietmar Schauerhammer aus Auma. Schließlich unterrichtete er den späteren Doppelolympiasieger im Zweier- und Viererbob in seiner Zeit an der Aumaer Schule.

In den letzten zehn Jahren ist es um Gerhard Eichhorn im Aumaer Sport ruhiger geworden. Er geniest auch in dieser Hinsicht seinen Ruhestand, ist aber dennoch vereinzelt bei Sportveranstaltungen zu sehen. Viele wird es freuen, denn bei den mit dem Sport verbundenen Aumaern wird er wohl immer einen Stein im Brett haben – oder einen Ball im Tornetz, um beim Thema zu bleiben.