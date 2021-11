Feuer in Garagenkomplex in Zeulenroda-Triebes

Zeulenroda-Triebes. Die Polizei sucht noch nach Zeugen der Tat

Unbekannte zündelten Sonntag am Garagenkomplex in der Kleinwolschendorfer Straße mit Holz in einer Feuertonne. Es entstand ein Feuer, dass ein Wasserfass und eine Garagentür beschädigten, heißt es in einer Polizeimeldung. Die Feuerwehr habe den Brand löschen können. Der Tatzeitpunkt wird auf zwischen 11 und 14 Uhr geschätzt. Es werden nun Zeugen gesucht. Hinweise an die Telefonnummer: 03661/6210.

