Hunderte Zugvögel fliegen in Keilformation über Triebes.

Triebes. Was verbirgt sich hinter dem Schwarm, der diese Woche über die Region zog?

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Flügelschlag und Geschnatter über Triebes

Die Enkel von Sybille Wolf spielen gerade im Garten, als sie lautes Schnattern und das Schlagen von Flügeln hören. Als Laura und Hannah zum Himmel schauen, erblicken sie einen riesigen Vogelschwarm, der in einer pfeilartigen Formation über Triebes zieht. „Es war richtig laut und nicht das erste Mal“, sagt Sybille Wolf. Schon im vergangenen Jahr konnte sie zu ähnlicher Zeit einen solchen Vogelzug über Triebes beobachten. Aber was war da am Himmel zu sehen? Wir haben den Vogelexperte Enrico Lux von der Ortsgruppe Zeulenroda des Naturschutzbundes (Nabu) befragt.

Aus der Entfernung schwer zu erkennen

„Es ist aus dieser Entfernung, natürlich schwer zu erkennen. Aber ich tippe mal drauf, dass es sich um Gänse handelt“, sagt er. Zwar könnten es auch Kormorane gewesen sein, doch der Keilflug sei sehr typisch für Gänse. Diese besondere Flugformation nehmen sie ein, um Kraft zu sparen. So fliegen die Vögel abwechselnd im Windschatten der Vorderleute und wechseln die Positionen. Denn die Tiere kommen von weit aus dem Norden – teilweise aus Sibirien oder Grönland. Mehrere 1000 Kilometer legen sie mitunter zurück.

Um welche Art genau es sich handeln könnte, lasse sich auf der Aufnahme leider nicht erkennen. Typischerweise würden Blässgänse oder Saatgänse unsere Region überfliegen. Die lassen sich aber nur aus der Nähe oder anhand ihres jeweils spezifischen Rufes unterscheiden. „Sie sind vermutlich auf der Suche nach einem Winterquartier, das meist in Deutschland liegt“, sagt er.

Ob sie dies hier in der Region beziehen, kann Enrico Lux nicht sagen. „Ich habe gehört, dass es in Niederböhmersdorf auf einem Feld eine Sichtung gab.

Aber ich konnte sie noch nicht selbst beobachten“, sagt er. Die Gänse, die hier überwintern, würden sich tagsüber auf Feldern aufhalten, um nach Nahrung zu suchen. Die Nacht verbringen sie dann auf einem nicht zugefrorenen Gewässer. „Die Talsperre ist dafür aber eher nicht geeignet“, sagt Lux. Zu offen sei das Gewässer.

Sybille Wolf und ihre Enkel wollen das nächste Mal noch genauer hinschauen und hinhören. Dann lässt sich im nächsten Jahr vielleicht genau sagen, wie der Besuch am Himmel heißt.