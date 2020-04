Fröhliches Kindertheater im Ziegenstall

Schneeweiße mit bunten Flecken versehene oder schwarze Ziegenlämmer tapsen noch etwas schwer fällig durch das Ziegengehege im Tiergehege Zeulenroda. Acht Zicklein, alle samt Böcke, wurden in den vergangenen Tagen geboren. Zwei Lämmer werden in den nächsten Tagen noch ihre Kleinen zur Welt bringen. Doch schon jetzt herrscht hier ein quirliges Toben. Frank Wagner, Mitarbeiter im Tiergehege, hat alle Mühen, die Kleinen auf dem Arm zu halten. Während gegenüber bei den Kängurus es sehr ruhig zugeht. Die Jungen sind noch so winzig, dass sie sich vergraben im Beutel der Mutter und erst hervor Lucken, wenn die Sonne wärmer strahlt.