Frühsport im Schnee

Schönbrunn. Was macht man mit dem vielen Schnee auf der Terrasse, wenn man ihn nicht abtransportieren will? Ganz einfach – man verbaut ihn. So geschehen bei Signal Iduna Versicherungsangestellter Susanne Wenzel in Schönbrunn. Sie nutzte ihre Homeoffice-Frühstückspausen sehr sportlich, einfallsreich und kreativ, indem sie mit dem Terrassenschnee lustige Figuren mit allerlei Utensilien schuf. Die Katze ist ihr dabei besonders gut gelungen. red