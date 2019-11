Die Hundesportler in Greiz erhalten finanzielle Hilfe vom Landkreis und hoffen auf weitere Unterstützung durch die Stadt Greiz für die Sanierung des Vereinsheimes in Greiz-Sachswitz

Für Mensch und Hund ein passendes Heim

Die Hundefreunde des Hundesportvereins Greiz haben in den kommenden Wochen viel vor. Angefangen hatte alles mit der Tatsache, dass das Vereinsheim eine neue Abwasseranlage benötigt. Sie muss dem aktuellen Standard angepasst werden. Da müssen Gräben gebuddelt, Anschlüsse neu hergestellt und eine tiefe Grube gebaggert werden. Nicht nur finanziell kostet das für den Verein eine Menge Geld, auch die Hundesportler haben sich ebenfalls für viele Eigenleistungen verpflichtet, um die Kosten im Rahmen zu halten, so Maik Riemenschneider, Vereinsvorsitzender. In diesem Zusammenhang soll die Elektroanlage erneuert werden. Die Elektroanlage basiert noch auf Anforderungen von vor zwanzig Jahren. Sie ist veraltet und bedarf dringend einer Erneuerung ebenso wie der Dachkasten des Vereinsgebäudes. Außerdem muss eine Unterstellmöglichkeit für die Anlagen des Vereines geschaffen werden. Die alte Unterstellmöglichkeit war in einem maroden Zustand und musste abgerissen werden.

Gut 40.000 Euro Investitionen sind notwendig

So kommen gut 40.000 Euro Investition zusammen. Mindestens zehn Prozent der Summe (bei Bedarf soll aufgestockt werden) wollen die Vereinsmitglieder als Eigenleistung durch tatkräftige Arbeit übernehmen. Da haben sich die Hundesportler natürlich über die durch die Greizer Landrätin überreichten 8000 Euro als finanzielle Unterstützung gefreut. Die Mittel haben die Mitglieder des Ausschusses für Kultur und Sport des Landkreises Greiz nach umfangreicher Prüfung bewilligt. Zudem erhielt der Verein eine Zuwendung in Höhe von 16.000 Euro vom Landessportbund Thüringen. Nun hoffen die Hundesportler auf eine finanzielle Unterstützung durch die Stadt Greiz.

Noch in diesem Jahr müssen alle Arbeiten fertiggestellt werden. Doch Maik Riemenschneider ist zuversichtlich. „Alle stehen in den Startlöchern“, so Riemenschneider. Der Verein zählt rund 30 Mitglieder, die Schäferhunde, Boxer, Riesenschnauzer und viele weitere Rassen besitzen. Der Verein bietet die Möglichkeit an, dass Bürger mit ihren Vierbeinern kommen können und sich Ratschläge für die Erziehung holen können. „Das Angebot wird sehr gut angenommen“, so der Vereinsvorsitzende.