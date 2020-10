Für Zeulenroda-Triebeser Weihnachtsmarkt ausgeklügeltes Konzept benötigt

Man hätte in den vergangenen Tagen vieles in Erwägung gezogen und ein Konzept aufgestellt, sagt Zeulenroda-Triebeser Bürgermeister Nils Hammerschmidt (parteilos). Die Entscheidung ist gefallen: Der Weihnachtsmarkt in Zeulenroda-Triebes soll stattfinden, soweit es die aktuellen Entscheidungen innerhalb der Corona-Krise zulassen, informierte das Stadtoberhaupt. Änderungen aber seinen unvermeidbar auf Grund der geltenden Regelungen innerhalb der Corona-Krise. Der Weihnachtsmarkt wird dieses Jahr vom 4. bis 13. Dezember gehen.

Markt nicht nur auf dem Markt Dabei werden sich die Marktstände nicht nur auf Zeulenrodas „Guter Stube“, also dem Marktplatz, konzentrieren. Aktiv mit einbezogen werden sollen der Tuchmarkt und die Schleizer Straße. So könnten die Stände der Teilnehmer weitläufig auseinander gezogen werden. Was aber definitiv in diesem Jahr nicht stattfinden kann, wird das traditionelle Singen der Schulanfänger zur Eröffnung des Weihnachtsmarktes auf der Rathaustreppe. „Wir können den Mindestabstand der Schulanfänger sowohl unter den Zuhörern nicht gewährleisten. Erste Gedanken gab es trotzdem. Und so könnten die Kinder während ihrer proben in den Kindergärten auf Video gebannt werden. Diese Videos könnten dann abwechselnd auf einer großen leinwand gezeigt werden.