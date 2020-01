Zeulenroda-Triebes. In Zeulenroda-Triebes wurde an die Schrecken des Vernichtungslagers Auschwitz erinnert. Die AfD fehlte als einzige Partei.

Gedenken an die Befreiung des KZ Auschwitz

An die Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz vor 75 Jahren wurde in Zeulenroda-Triebes erinnert. Zu einer Gedenkveranstaltung am Montagabend kamen auf dem Rosa-Luxemburg-Platz etwa 15 Menschen zusammen.

Die meisten von ihnen waren Kommunalpolitiker aus den Stadtratsfraktionen Pro Region Zeulenroda-Triebes, CDU, Linke und Thüringer Vogtland/SPD/FDP. Ein Vertreter der AfD, die ebenfalls im Stadtrat vertreten ist, kam nicht zu der Gedenkveranstaltung. Zeitzeugenberichte schildern die Schrecken Andreas Rosenbaum (Thüringer Vogtland/SPD/FDP) zitierte in seiner Rede die Berichte von Zeitzeugen, die die Schrecken jener Jahre nachzeichnen. So nannte er beispielsweise das Schicksal von Kindern, die sich in einem Krematorium ein Versteck suchten, um sich so vor dem Erfrieren zu retten. Zudem schloss er sich der Forderung des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier (SPD) an, dass Deutschland weiter der Verantwortung seiner historischen Schuld gerecht werden solle. Hammerschmidt: Besuch einer KZ-Gedenkstätte sollte zur Pflicht werden Nach Rosenbaums Rede legten die Teilnehmer der Gedenkveranstaltung Kränze an dem Mahnmal nieder, das an die Opfer des Krieges erinnert. Die Fraktion Thüringer Vogtland/SPD/FDP war turnusmäßig für die Gedenkworte verantwortlich, da jedes Jahr eine andere Stadtratsfraktion diese Aufgabe übernimmt. Bürgermeister Nils Hammerschmidt (parteilos) forderte, dass der Besuch einer Konzentrationslager-Gedenkstätte zur Pflicht während der Schulzeit werden sollte. „Jeder Schüler sollte einmal eine Konzentrationslager-Gedenkstätte besuchen, um ein Gespür für die Schrecken und die Leiden zu bekommen“, sagte Hammerschmidt.