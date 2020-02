Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gemeinde verkauft Wohnhaus im Unteren Dorf

Die Gemeinde Langenwolschendorf will das Mehrfamilienhaus im Unteren Dorf verkaufen.

34 Wohnungen werden von der Gemeinde verwaltet

„Wir haben 34 Wohnungen im Bestand der Gemeinde“, sagt Bürgermeister Gisbert Voigt (CDU) dazu. Alle Wohnungen sollten möglichst in einen ansprechbaren Zustand sein. Gerade darum geht es, denn im Mehrfamilienwohnhaus mit den acht Wohnungen auf drei Etagen im Unteren Dorf müsste die Heizungen erneuert werden. „Die Termen, mit der jede Wohnung ausgestattet ist, müssen nach 20 Jahren erneuert werden. In diesem Zusammenhang muss auch der Schornstein neu verrohrt werden“, zählt Gisbert Voigt (CDU), Bürgermeister der Gemeinde Langenwolschendorf, notwendige Maßnahmen auf.

Fenster müssten einen neuen Anstrich bekommen

Dach, Fassade sind in Ordnung, die Fenster müssten einen neuen Anstrich bekommen, so der Bürgermeister für die anstehenden Arbeiten auf. Für den Heizungs-Neubau fehlt der Gemeinde die notwendigen finanziellen Mittel. „Wir müssen uns auf die restlichen Wohnungen konzentrieren“, sagt Gisbert Voigt. Nach Beratungen in den Ausschüssen hat der Bürgermeister den Gemeinderäten den Vorschlag des Verkaufes unterbreitet und die Ratsmitglieder stimmten mehrheitlich zu. In der Sitzung des Gemeinderates im März wollen die Ratsmitglieder über mögliche Angebote entscheiden.