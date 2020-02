Greiz-Zeulenroda: Eine Schule bunt wie ein Farbtopf

Ein Tag der offenen Tür am Staatlichen Berufsbildungszentrum Ernst Arnold Greiz-Zeulenroda hat immer zwei Seiten. So ist er einerseits eine Möglichkeit für Interessierte und Gäste, die Schule einmal kennenzulernen. Aber auch die Schüler selbst erhalten mal einen umfassenden Einblick in das, was an ihrer Schule angeboten wird.

480 Schüler lernen unter einem Dach

Denn allein im Schulteil der Bildungseinrichtung in Greiz lernen ungefähr 480 Schüler in 29 Klassen. Hier gibt es Schüler, die im Sinne eines beruflichen Gymnasiums ihre Hochschulreife mit dem Fokus auf ein Spezialfach erwerben. Aber das Bildungszentrum ist auch eine Fachschule für Erzieherberufe, eine Fachoberschule, eine Berufsschule und eine Berufsfachschule. „Von den anderen bekommst du sonst nicht so viel mit. Deswegen ist es schön, dass heute mal der Blick in die Klassenräume offen steht“, sagt Melanie Schmidt, die an der Fachschule den Beruf der Erzieherin erlernt.

Erzieher fordern zum Sport auf

Ihre Fachrichtung präsentiert beispielsweise im Sportraum, die Grundlagen der Bewegungserziehung. Dabei dürfen natürlich die Besucher selbst mit aktiv werden. Jede Klasse steuert eine Präsentation bei, die einen Einblick in ihren Fachbereich gewährt. Für die Erzieher beispielsweise ist Bewegungspädagogik teil des Moduls „Gesundheit, Bewegung und Musik“.

Nur wenige Räume weiter zeigen die Schüler des Beruflichen Gymnasium mit dem Fachbereich Gestaltungs- und Medientechnik, wir ihr Schulalltag aussieht. Sie erwerben an der Schule zwar eine allgemeine Hochschulreife, spezialisieren sich aber während der Oberstufe in einem gewählten Bereich. Die Schüler in der Gestaltungs- und Medientechnik beispielsweise haben in ihrem Fachgebiet Unterrichtseinheiten wie Sitzmöbeldesign, Printmedien, Computeranimation, Fotografie und freie Kunst.

Gute Atomsphäre und freundliches Miteinander

Maria Sonkovsky besucht die zwölfte Klasse an der Schule. Sie schätzt die Aufteilung ihres Faches in technische und gestalterische Einheiten. „Ich kann mich kreativ austoben und lerne die technischen Raffinessen am Computer kennen“, sagt sie. Zum Tag der offenen Tür können Mitschüler und Besucher den Schülern, beim Schaffen eines Kunstwerkes über die Schultern schauen. Maria hat mit Ölfarbe eine Tänzerin auf Leinwand gemalt.

Fachlehrerin Annette Triemer legt Wert darauf, dass die Schüler eine Mischung aus Computerarbeit und kreativer Arbeit ohne Rechner erlernen. Sie schätzt die gute Atmosphäre an der Schule. „Es herrscht ein sehr freundlicher Umgang miteinander. Auch über Fachgrenzen hinweg“, sagt sie. Ihre Schüler Maria Sonkovsky und Lucas Rohleder bestätigen das.

400 Besucher nutzen die Chance

Der Rundgang durch das Haus endet schließlich bei Schulleiterin Gabriele Suhre. Sie schätzt, dass rund 400 Besucher allein in Greiz in diesem Jahr zum Tag der offenen Tür erschienen sind. „Es war eine bunte Mischung. So kamen viele Jugendliche, die sich für eine Ausbildung interessiert haben. Aber auch viele Menschen, die einfach mal sehen wollten, was wir hier so machen“, sagt sie.