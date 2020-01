Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Grüne Karte für die Zukunft

Zeulenroda-Triebes. Es ist ein denkwürdiger Abend gewesen, als zur Sitzung alle anwesenden Stadträte die grüne Karte hoben, als es galt über die Zukunft der Badewelt Waikiki in Zeulenroda-Triebes zu entscheiden. Gemeinsam tragen sie die Verantwortung. Auch dann noch, wenn sich hinterher einige der gewählten Volksvertreter fragten, ob die Entscheidung wirklich richtig war. Ob sie in die richtige Richtung geht, das wird sich zeigen. Ein bisschen Mut ist stets gefragt. Und wenn es ein so erfahrener Badeweltspezialist wie es Christian Kirchner ist, nun mal eine gute Zukunft der Badewelt bescheinigt und sie als Katalysator mit einem hohen Synergieeffekt bezeichnet, dann will ich einfach nicht glauben, dass er seine Erkenntnisse aus der Glaskugel gewonnen hat. Schließlich hat er es den Stadträten schriftlich gegeben. Was aber wohl einen hohen Stellenwert bei der gesamten kontroversen Diskussion in den vergangenen Wochen einnimmt, ist doch wohl, dass sich die Stadträte annäherten um der Sache wegen. Am Ende sind sie aufeinander zugegangen und haben ein gemeinsames Ergebnis erzielt. Schließlich wurden die geplanten Kosten um vier Millionen gesenkt, auf die Summe von gut zehn Millionen. Der Zuschuss der Stadt nach der Sanierung auf 250.000 Euro festgeschrieben. Der zweite besondere Impuls geht an die Mitarbeiter der Badewelt, an diejenigen, die ganz viele Tiefen durchgestanden haben, nun Licht am Ende des Tunnels sehen können. Der dritte Impuls, den alle hinaustragen sollten, dass das Waikiki lebt und im ersten Quartal des neuen Jahrzehnts, mit Beginn des Jahres 2025, im neuen Glanz die Besucher begrüßen soll.