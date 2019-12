Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Grundschüler aus Zeulenroda zeigen Programm zum Nikolaustag

Dem Nikolaus wurde sein Sack mit den Geschenken gestohlen. Jetzt ist guter Rat teuer. Richtig teuer, denn um den gestohlenen Beutel mit den Überraschungen von einem diebischen Zauberer zurückzukaufen, muss er eine Menge Goldmünzen auf den Tisch legen. Gut, wenn man Freunde wie Schneewittchen und den gestiefelten Kater hat, die gerne ein paar Münzen beisteuern. Dies ist im Groben die verrückte Geschichte des diesjährigen Nikolausprogramms, das die Kinder der Rötleingrundschule am Nikolaustag in der Dreieinigkeitskirche in Zeulenroda zeigen werden.

Pannen in den Proben sind gutes Omen für die Premiere

Wir waren am Donnerstag bei den finalen Proben dabei und können schon eines sagen,dass die Zuschauer ein unglaublich niedliches und kreatives Programm erwartet. Zwar lief im gestrigen Übungsdurchlauf noch nicht alles perfekt. Aber schließlich lautet eine Theaterweisheit, dass eine pannenreiche Generalprobe ein gutes Omen für die Premiere ist. Ein Kind plumpste sogar von der Bühne und manchmal waren die kleinen Stimmen noch etwas schneller als das Klavier. Dann schritt Musiklehrerin Anke Puklitzsch ein: „Es ist wichtig, dass ihr auf die Begleitung hört“, sagte sie. Beim nächsten Durchlauf klappte es schon viel besser.

Auch wenn die Grundschüler keine Profis sind, war allen Beteiligten anzumerken, wie viel Herzblut sie in dieses Projekt stecken. Schülerin Shirin weiß auch, woran es liegt, dass noch nicht alles sitzt. „Ich bin ganz schön aufgeregt, wenn ich daran denke, in dieser großen Kirche und vor all den Erwachsenen aufzutreten“, sagte sie. Denn bisher übten die einzelnen Gruppen ihr Programm nur in den Räumen der Schule ein. Hier in der Kirche, vor dem geschmückten Altar, dem riesigen Tannenbaum und den schier endlosen Sitzreihen sei es noch mal eine ganz andere Nummer, sagt Carry Reuther, Sonderpädagogin an der Rötleingrundschule. Zum ersten Mal standen einen Tag vor der Aufführung die Tanzgruppe, der Chor und die Theatergruppe gemeinsam auf der Bühne.

Kantor begleitet Schüler am Klavier

„Wir freuen uns total, dass wir die Kirche für unser Programm nutzen dürfen“, sagte Carry Reuther. Kantor Stefan Raddatz hat dies möglich gemacht und begleitet die Kinder am Klavier. Noch bis zum Mittag waren hinter den Kirchentüren, die kleinen Künstler zu hören. Weihnachtslieder, Zwergentanz und eine Ode an den Lutscher waren zu vernehmen.

Wer sich von den Grundschülern in Weihnachtsstimmung bringen lassen will, der sollte am 6. Dezember, ab 16 Uhr, in die Dreieinigkeitskirche kommen. Der Eintritt ist frei – aber Grundschule und Kirche freuen sich über eine kleine Spende. Schließlich ist ja noch nicht klar, ob der Nikolaus genug Gold zusammenbekommt, um den gestohlenen Sack mit den Geschenken zurückzuholen.

Nikolausprogramm der Rötleingrundschule, Kirchstraße 19, Freitag, 6. Dezember, 16 Uhr, Eintritt frei.