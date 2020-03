Grundschüler haben in Auma die Kreisjugendspiele eröffnet

Mit dem Kreisfinale Jugend trainiert für Olympia im Gerätturnen für Grundschüler haben junge Turner am 3. März in Auma die Kreisjugendspiele des Landkreises Greiz eröffnet.

Unter den kritischen Augen der Kampfrichter stellten 73 Erst- bis Viertklässler in der Turnhalle der Grundschule ihr Können an fünf Geräten unter Beweis. So zeigten die Schüler kleine Übungen am Boden, am Reck und beim Sprung sowie die Mädchen auf dem Schwebebalken und die Jungen am Barren. An die Geräte gingen die Schulmannschaften Auma und Rötlein Zeulenroda sowie Teams des TSV 1872 Langenwetzendorf, TV Weißendorf und TSV Zeulenroda. „In diesen drei Vereinen sind junge Sportler aus einigen Grundschulen der Region aktiv“, weiß Ute Spreda. Die Leiterin der Aumaer Grundschule ist auch als Schulsportkoordinatorin im Landkreis Greiz unterwegs und hat einen wesentlichen Anteil an der Organisation von Sportereignissen für die Kleinsten.

Am Barren zeigten die Jungen akkurate Leistungen. Foto: Gerd Zeuner

Sport bringt Generationen zusammen

Vor dem ersten Gang an die Geräte hatten die Schulleiterin und der Kai Dittmann (CDU), Beigeordneter der Landrätin, die jungen Sportler, ihre Eltern und die Kampfrichter begrüßt. „Der Sport bringt die Generationen zusammen“, sagte Dittmann und wünschte allen Beteiligten gute Wettkämpfe. Er dankte allen Ehrenamtlichen und Sportlehrern, die mit ihrem Engagement das Training, den Wettkampfsport und Events wie die der Kreisjugendspiele ermöglichen.

Mit Eiskunstlauf in Greiz geht es weiter

Dieses Jahr werden die Kreisjugendspiele in 21 Sportarten ausgetragen, von Badminton und Basketball über Fußball, Kegeln und Leichtathletik bis hin zu Taekwondo, Tennis und Tischtennis. Bis zum 5. Juli treten Schüler in acht Austragungsorten auf 23 Wettkampfstätten an und machen damit die Kreisjugendspiele zur größten Sportveranstaltung des Landkreises Greiz. Dabei sollen die Events nicht nur der Talentsuche dienen, sondern Kinder und Jugendliche auch dazu animieren, außerschulisch Sport zu treiben.

Der nächste Wettkampf im Rahmen der Kreisjugendspiele findet am Sonntag, 8. März, mit dem Eiskunstlauf in Greiz-Aubachtal statt. Und auch an die Turngeräte wird es noch einmal gehen: am 25. März, dann für die Regel- und Förderschüler sowie Gymnasiasten, in der Engelsturnhalle Zeulenroda.

Ergebnisse Geräteturnen

Mehrkampf (vier Geräte Sprung, Balken, Reck, Boden)

Mädchen 1./2. Klasse

Einzelwertung: 1. Lotta Schennerlein (TV Weißendorf), 2. Ronya Hempel (TV Weißendorf) 3. Michelle Kaste (TV Weißendorf).

Mannschaftswertung: 1. TV Weißendorf, 2. TSV Zeulenroda, 3. GS Auma I.

Mädchen 3./4. Klasse

Einzelwertung: 1. Platz Nele Hufenbach (TSV Zeulenroda), 2. Theresa Fröhlich (TSV Zeulenroda), 3. Smilla Börner (TSV Zeulenroda), Marie Gärtig (TSV 1872 Langenwetzendorf), Linda Geffarth (TSV 1872 Langenwetzendorf), Ida Reinke (TSV 1872 Langenwetzendorf), Sophia Ried (TSV 1872 Langenwetzendorf).

Mannschaftswertung:1. TSV Zeulenroda, 2. TSV 1872 Langenwetzendorf, 3. GS Rötlein

Mehrkampf (Sprung, Barren, Reck, Boden)

Jungen 1./2. Klasse

Einzelwertung: 1. Max Merbitz (TSV Zeulenroda), 2. Elias Tamme (TV Weißendorf), 3. Benjamin Rosse (TV Weißendorf)

Mannschaftswertung: 1. TV Weißendorf, 2. GS Auma, 3. GS Rötlein

Jungen 3./4. Klasse

Einzelwertung: 1. Arian Schaller (TSV Zeulenroda), 2. Malcom Taubert (GS Auma), 3. Felix Geßner (TV Weißendorf).

Mannschaftswertung: 1. TSV Zeulenroda, 2. GS Auma II, 3. GS Auma I.