Gulasch- und Spaßkanonen am Triebeser Stau

18 Kinder fünf Betreuer nehmen am Sommerangelcamp am Triebeser Stau teil.

Zeulenroda-Triebes. Für Freitag ab 13 Uhr hat sich der Verein eine besondere Aktion am Triebeser Stau ausgedacht.

Wie viele Fische sich im Triebeser Stau tummeln, zählt der Anglerverein 1955 Triebes alle paar Jahren beim Abfischen. Wahrscheinlich immer noch mehr als gerade Kinder und Jugendliche beim jährlichen Sommer-Angelcamp. Aber es wird da schon ganz schön viel gewuselt, gelacht und natürlich geangelt aktuell. So sind es nämlich 18 Kinder zwischen drei und 15 Jahren, die zum Start der Sommerferien ihr Zelt am Ufer aufgeschlagen haben. Über mehrere Tage hinweg verbringen Kinder und Betreuer in den Zelten, am Wasser und in der Natur.

Reges Interesse und fünf neue Teilnehmer

„Fünf Kinder sind zum ersten Mal dabei. Das rege Interesse freut uns natürlich riesig“, sagt Jugendwart Fabian Staudt, der das Camp zusammen mit seinem Stellvertreter und drei weiteren freiwilligen Helfern betreut. Essen wird täglich von den Eltern von Fabian Staudt frisch in der Gulaschkanone gekocht. Neben täglichem Angeln an unterschiedlichen Vereinsgewässern, Baden im Triebeser Naturbad, Theorieunterricht, Nachtwanderung mit Schatzsuche, ein Camp-Neptunfest und Lagerfeuer.

Suppenverkauf für die Vereinskasse am Freitag geplant

Für die Kinder ist es der erste Ferientag und der Start in eine hoffentlich sorgenfrei Zeit. Für den Verein ist es das zweite Camp unter Corona-Bedingungen. Und auch wenn die letzten Monate nicht einfach waren, zeigen die Zeichen nun wieder nach vorne. Dennoch hatte der Anglerverein aber auch finanzielle Einbußen hinzunehmen. Deswegen wollen die Mitglieder am Freitag, 30. Juli ab 13 Uhr, frischt gekochte Erbsensuppe aus der Gulaschkanone am Stau verkaufen. Man kann entweder ein eigenes Behältnis mitbringen, um die Suppe abzuholen oder gemeinsam mit Kindern und Betreuern vor Ort einen warmen Teller vor malerischer Kulisse am Wasser genießen.