Gutachten soll Potenzial für Waikiki-Hotel feststellen

Zeulenroda-Triebes. Der Hauptausschuss der Stadt Zeulenroda-Triebes hat in seiner Sitzung am Montag beschlossen, eine sogenannte Machbarkeitsstudie zur Ansiedlung eines Beherbergungsbetriebes am Erlebnisbad Waikiki in Auftrag zu geben. Von den sieben Ausschussmitgliedern stimmten fünf für eine Beteiligung der Stadt in Höhe von 32.725 Euro an der von einem österreichischen Unternehmen zu erstellenden Studie. Markus Hofmann (CDU) und Heiko Hammer (AfD) stimmten gegen den Beschluss.

Neue Unterkunft soll keine Konkurrenz für Bio-Seehotel sein

Zuvor hatte der Stadtrat in der vergangenen Woche einstimmig beschlossen, ein Konzept zur Sanierung der Badewelt voranzutreiben. Bis zum 30. September soll ein solches Konzept vorliegen, weswegen Bürgermeister Nils Hammerschmidt auch mehrfach die Eiligkeit der Entscheidung für den Studienauftrag betonte. Während der Diskussion gab es aber vor allem seitens des Vertreters der CDU einige Bedenken bezüglich der Machbarkeitsstudie. Er hätte die Abstimmung darüber gerne in den Stadtrat verschoben.

Die Studie – deren Kosten zwischen Investor und Stadt aufgeteilt werden – soll ermitteln, in welcher Größenordnung und in welcher Form eine Beherbergungsstätte sinnvoll sein könnte. „Die Unterkunft muss zum Charakter eines Familienbades passen“, so Bürgermeister Nils Hammerschmidt (parteilos). So müsse die neue Unterkunft ebenfalls auf Familien als Zielgruppe setzen. Damit würde sie laut Bürgermeister auch nicht in Konkurrenz zum Bio-Seehotel stehen, dass einen gehobeneren Standard anbiete. Das österreichische Unternehmen, das die Studie erstellt, habe auch Interesse signalisiert, am Standort ein Hotel zu bauen, so der Bürgermeister. Das hänge jedoch auch vom Ergebnis der Studie ab.

Weißendorf möchte gerne an Gesprächen beteiligt werden

Das Grundstück, auf dem eine Beherbergungsstätte entstehen könnte, befindet sich auf der Gemarkung Weißendorf. Dort wundert man sich, dass man seitens der Stadt Zeulenroda-Triebes nicht über das Vorhaben informiert wurde. „Wir haben es aus der Zeitung erfahren und wären gerne an den Beratungen mit beteiligt gewesen“, sagt Weißendorfs Bürgermeisterin Elvira Michel. Bürgermeister Nils Hammerschmidt verweist darauf, dass das Grundstück den Stadtwerken Zeulenroda-Triebes gehöre.

Anschluss einer Unterkunft garantiert keine Förderung

Der Bürgermeister betonte mehrfach, dass ihm seitens des Wirtschaftsministeriums vermittelt worden sei, dass eine Förderung der Sanierung des Waikikis nur möglich sei, wenn ein angeschlossener Beherbergungsbetrieb entsteht.

Das Ministerium lässt verlauten, dass es sich dabei nicht um ein Ausschlusskriterium handelt. Allerdings sei die Verbindung mit oder die Nähe zu einem Hotel ein zusätzliches positives Argument, das für die Förderung eines Erlebnisbads oder einer Therme sprechen kann. Grundsätzlich gäbe es aber keine Garantie und keinen Rechtsanspruch auf Förderung – schon deshalb nicht, weil die Nachfrage nach touristischer Förderung im Freistaat Thüringen die vorhandenen Mittel deutlich übersteige.

Die Stadt müsse letztlich nachweisen, dass die Modernisierung zu einer Verbesserung des touristischen Angebots führe. Der Fördersatz liegt in der touristischen Infrastrukturförderung laut Richtlinie des Landes bei 60 Prozent. In Ausnahmefällen auch höher, bis maximal 90 Prozent.