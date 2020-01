Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Handschriften mit Bezug zum Vogtland

Zu den zahlreichen Kulturgütern, die im Museum der Burgruine Reichenfels in Hohenleuben aufbewahrt werden, zählen auch Schriftstücke aus dem Mittelalter. Diese Schriftstücke der Mitglieder des Vogtländischen Altertumsforschenden Verein Hohenleuben stehen allerdings nicht im Mittelpunkt des Workshopes, zudem der Professor Dr. Christoph Fasbender am Vorabend des 70-jährigen Besehens des musealen Hauses Reichenfels, ab 10.30 Uhr, einlädt. Zu diesem Workshop widmet er sich ersteinmal der Bibliothek des Stiftes Mildenfurt. Diese Raritäten waren letztes Jahr ausgestellt in der Uni Jena, unter seiner Federführung. Fasbender beschäftigt sich mit den Handschriften und macht sich daraus ein Bild, wie das Leben in und um Mildenfurth im ausgehenden Mittelalter aussah. Die Museumsleiter glaubt aber, dass es nicht zu fachspezifisch wird. Doch ganz ohne Ziel geht es nicht und so strebt Fasbender mit dem Workshop in Reichenfels die Erhöhung des Bekanntheitsgrades der Schriften des Vereins an. Vielleicht besteht die Möglichkeit, durch eine studentische Arbeit die mittelalterlichen Handschriften aus dem Kloster Erfurt des Vereins untersuchen zu lassen, so Antje Dunse. Die Organisation der Veranstaltung am 31. Januar wird durch die Technische Universität Chemnitz übernommen. Zudem wird Christoph Fasbender den Festvortrag am 1. Februar aus Anlass des Festkolloquiums zum Thema: „ Das moderne Vogtland im Spiegel seiner Überlieferung“ halten.