Handwerk in Greiz und Zeulenroda sieht wieder bessere Zeiten

Zeulenroda-Triebes/Greiz/Langenwolschendorf. Am 3. Samstag im September ist Tag des Handwerks. Wie steht es um das Handwerk in Greiz und Zeulenroda? Wir haben nachgefragt

Mit Zange, Pinzette und Lötgerät bearbeitet Babett Diezel eine gerissene Halskette. „Wir haben aktuell gut zu tun“, sagt die Goldschmiedin und schaut nur kurz von der Werkbank nach oben. Chef Uwe Schultz nickt zufrieden. Denn das war in diesem Jahr nicht immer so. Die Corona-Krise erwischte beide Geschäftszweige des Uhrenmachermeister hart. Weil das Ladengeschäft in der Kirchstraße zu blieb, stand auch in der Werkstatt der Betrieb still. „Während des Lockdowns war alles auf Null gefahren“, sagt der Chef. Jetzt laufe das Geschäft wieder gut. Aber das verlorene Geld kommt nicht zurück. „Die Corona-Krise hat das Handwerk unterschiedlich schwer getroffen“, sagt André Kühne von der Handwerkskammer für Ostthüringen.