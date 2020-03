Bernd Schödel vermisst vor seinem Wohnblock in der Aumaische Straße 11 einen Parkplatz. Seine Frau ist 100 % Schwergeschädigt und auf einen Parkplatz vor der Tür angewiesen.

Happy End hinterm Haus in Zeulenroda-Triebes

Bernd Schödel ist erleichtert. „Es ging dann alles sehr schnell. Wir hatten ein Gespräch mit Herrn Böhm von der AWG und haben jetzt einen Parkplatz direkt hinter dem Haus bekommen“, sagt der Bewohner einer Wohnung in der Aumaischen Straße. Rückblick: Im Februar wandte sich der Rentner an unsere Zeitung. Weil sein Parkplatz in der Tiefgarage gesperrt wurde, mussten er und seine schwerbehinderte Frau jedes Mal, einen weiten Weg vom Auto zur Wohnung zurücklegen. Zwei schriftliche Anfragen bei der Allgemeinen Wohnungsgenossenschaft (AWG) Solidarität Zeulenroda, mit der Bitte einen der zwei Mietparkplätze hinter dem Haus zu bekommen, blieben ohne Erfolg. Die Plätze waren bereits vergeben.

Plötzlich geht es ganz schnell Also setzte man sich noch einmal persönlich zusammen. Bernd Böhm von der AWG versprach, alle Hebel in Bewegung zu setzen. „Innerhalb von zwei Wochen konnten wir auf dem Nachbargrundstück eine zusätzliche Parkfläche direkt hinter dem Haus schaffen“, sagt der AWG-Chef. Diese können die Schödels jetzt mieten. „Man muss einfach miteinander reden, dann lassen sich die meisten Dinge klären“, sagt Böhm. Für das Ehepaar ist der neue Parkplatz eine riesige Erleichterung. Ellen Schödel ist seit einer Operation auf Rollstuhl oder Rollator angewiesen. Das Fahrzeug der Schödels wurde deswegen extra umgebaut. „Wir sind der AWG sehr dankbar, dass wir doch zu einer Lösung gekommen sind“, sagt Bernd Schödel. Plätze in der Tiefgarage werden nicht repariert In der Tiefgarage ist derweil keine schnelle Besserung in Sicht. Mehre sogenannte Multiparker sind durchgerostet. Das ist eine Art metallischer Aufzug, durch den zwei Fahrzeuge übereinander auf eine Parkfläche passen. Mehr als 5.000 Euro pro Stellplatz soll laut AWG eine Reparatur kosten. „Das lohnt sich einfach nicht mehr“, sagt Bernd Böhm von der AWG.