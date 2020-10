Heirat mit Hindernissen in Zeulenroda-Triebes

„Ein Schlückchen Sekt zur Beruhigung?“, fragt Yvonne Sängewald. „Oh ja! Das kann ich jetzt gebrauchen“, sagt Sandra Krüger. Heute ihr großen Tag. Die junge Frau aus Langenwolschendorf heiratet an diesem verregneten Samstag. Kurz vor dem Termin auf dem Standesamt ist sie noch ein mal ins Festmodengeschäft von Yvonne Sängewald in der Schopperstraße gekommen. Schließlich soll das Kleid perfekt sitzen. „Das Angebot mache ich allen Bräuten und Bräutigamen“, sagt sie. Die Aufregung ist die Inhaberin gewohnt. So kurz vom Trautermin ist sie schon in viele Rollen geschlüpft. Stylistin, Seelsorgerin, aber vor allem geht es um das Kleid. Wobei sie allerdings nicht helfen kann: Beim Thema Infektionsschutz.

Hochzeiten als Virus-Hotspots

Für den perfekten Auftritt muss alles sitzen. Vom Haarschmuck bis zur Fußsohle. Foto: Norman Börner

Denn Hochzeit, das bedeute in diesen Tagen auch Sorgen darum, ob die private Feier mit den zahlreichen Gästen überhaupt stattfinden kann. Lange hat Sandra Krüger noch gezittert. Im April haben sie und ihr Mann entschieden, die Feier in den Herbst zu verschieben. Jetzt wo die Infektionszahlen wieder steigen, stand die Veranstaltung erneut auf der Kippe. Gespannt schauen sie auf die Regierungserklärung am Donnerstag. „Es wäre eine Katastrophe gewesen, wenn wir die Feier erneut hätten absagen müssen“, sagt Sandra Krüger. Es war nicht klar, ob Thüringen die Regeln für private Feiern anpasst. In geschlossenen Räumen dürfen Feiern bis 50 Personen aber nun vorerst weiter stattfinden. Hochzeitsfeiern waren zuletzt im wieder in den Fokus geraten – das sich auf einzelnen Veranstaltungen mitunter viele Personen mit dem Virus infizierten. „Ich hätte gerne mehr Leute eingeladen. Aber so ist es jetzt nun mal“, sagt Sandra Krüger.

Erwartungen an Hochzeitsmesse in Gera

Als im März der Lockdown eintrat, sagten viele Kunden von Yvonne Sängewald ihrer Hochzeiten ab oder verschoben sie in den Herbst. „Ich kann nur dankbar sein, dass 90 Prozent meiner Kunden sagten, wir holen das Kleid trotzdem ab“, sagt sie. Auch die Jugendweihen und Konfirmationen hätten in den meisten Fällen stattgefunden. „Jetzt wird es aber langsam kritisch. Viele neue Anfragen kommen derzeit aber nicht rein“, sagt sie. Am kommenden Wochenende findet in Gera eine Hochzeitsmesse statt. Die erste in der Region seit dem Ausbruch der Pandemie. Yvonne Sängewald setzt große Hoffnungen in die Veranstaltung.

Hoffen auf die Liebe

Ein schwarzes Hochzeitskleid tanzt aus der Reihe. Für Yvonne Sängewald zählt, dass die Braut sich im Kleid wohl fühlt. Foto: Norman Börner

Denn jetzt wo die Fallzahlen wieder steigen, dürfte die Zahl der Hochzeiten weiter abnehmen. In den ersten sechs Monaten des Jahres 2020 wurden bundesweit 139.900 Ehen geschlossen, 29.200 weniger als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. „Allerdings heißt es, die Menschen rücken durch die Krise enger zusammen. Vielleicht verlieben sich hetzt auch wieder mehr Paare“, sagt Yvonne Sängewald mit einem Lächeln und wischt alle Nervosität einfach mal beiseite. Denn heute wird geheiratet. „Da muss ich auch ein bisschen Ruhepol sein“, sagt sie. Eine gute Beraterin scheint sie schon mal gewesen zu sein. Denn wenn sich Sandra Krüger jetzt im Spiegel betrachtet, ist sie zufrieden mit ihrer Auswahl. „Ich konnte nicht in weiß heiraten. Das wäre einfach nicht ich gewesen“, sagt sie und betrachtet stolz das schwarze Hochzeitskleid.

Wenn die Braut glücklich ist, dann sei es Yvonne Sängewald auch. Seit 25 Jahren bringt sie in Zeulenroda-Triebes die festliche Mode an Mann und Frau. Wer bei ihr nach einem Kleid oder Anzug gesucht hat, sei bisher noch immer schick angezogen unter die Haube gekommen. Da kommt es am Ende nicht auf ein vergessenes Strumpfband, eine Frisur, die noch mal nachträglich gerichtet werden muss oder sogar eine verfluchte Pandemie an, die noch einige Zeit Spaßverderber spielen wird. Denn: Geheiratet wird immer.