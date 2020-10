Herbstzielfahrt Greiz: Alte Hasen und elektrische Neulinge

Greiz. Was haben ein Trabant mit 120 PS und ein Hybridfahrzeug gemeinsam? Die Freude am Autofahren.

Es sind ein paar Jahrzehnte Automobilgeschichte und ganz unterschiedliche Ansprüche an Mobilität, die am Sonntag auf dem Parkplatz beim Landratsamt in Greiz aufeinander trafen. Ein Trabant 601 mit bescheidenden 26 Pferdestärken parkt neben einem hochgezüchteten Markenbruder mit 120 PS, an dem nur noch das Äußere an das DDR-Kultauto erinnert. Aber auch der Besitzer eines modernen Hybrids von Hyundai will sich die diesjährige Herbstzielfahrt des Motorsportclubs Greiz am Sonntag nicht entgehen lassen. „Denk dran: In Schleiz ist die letzte Ladesäule“, scherzt Trabant-Besitzer Jens Färber.