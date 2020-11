Hilfe aus Kahmer geht auf Reisen

150 Nähmaschinen sind am Montag im Container verpackt auf den Weg nach Burkina-Faso gegangen.

Der Verein Kinderhilfe Westafrika, der in Kahmer ansässig ist, hatte in den vergangenen Wochen finanzielle Spenden und Sachspenden in Form von Nähmaschinen gesammelt. Mit diesen Nähmaschinen sollen im westafrikanischen Land Straßenkindern die Möglichkeit gegeben werden, eine Ausbildung zur Schneiderin oder zum Schneider zu erlangen. Denn nicht nur junge Frauen werden an den Maschinen in Burkina-Faso ausgebildet, auch junge Männer erhalten die Möglichkeit. So können rund 200 Mädchen und 35 Straßenjungs mit ihren Fähigkeiten ihre gesamte Familie finanziell unterstützen.

Corona Pandemie führt zu massiven Beeinträchtigungen

Die Corona-Pandemie hat auch im Verein sowie vor Ort, in den Ländern Afrikas, zu massiven Beeinträchtigungen geführt. An der Spendenaktion von Nähmaschinen beteiligten sich viele Thüringen und auch Sachsen. So konnte in Oelsnitz, wo der Verein sein Lager hat, die 1000. Nähmaschine repariert werden und mit auf den Transport geschickt werden, erzählt Torsten Krauße, Vereinsvorsitzender.

Zweiter Container konnte mit Nähmaschinen beladen werden

Es war in diesem Jahr bereits der zweiten Container, den der Verein beladen konnte. Auf Grund der besonderen Situation, wegen der Pandemie, förderte das Land Thüringen diesen zweiten Transport mit 75 Prozent. Trotz aller Unterstützung fehlt es an finanziellen Mittel, sagt Krauße. Schließlich werden vom Verein in Thüringen auch die Schulen in verschiedenen Ländern unterstützt - er ist in Benin, Burkina-Faso, Ghana und Niger tätig. Die Schulen wurden wegen der Pandemie geschlossen und sollen teilweise bis Ende des Jahres auch zu bleiben ebenso Geschäfte und vieles mehr.

Patenschaften für die Jüngsten vor Ort sind wichtig

Der Verein setzt sich besonders für die Patenschaften, die die Menschen hier für Kinder in den westafrikanischen Ländern übernehmen können, ein. Denn gerade so d können die Jüngsten unterstützt werden. Seit 13 Jahren arbeitet der Verein in Kahmer mit den Schulen und Einrichtungen in Westafrika zusammen. 2007 gründete sich der Verein im Landkreis Greiz.

Verein in Kahmer gönnt sich keine Pause und macht weiter

Auch wenn nun schon der zweite Container auf Reisen ging, wird es für die Vereinsmitglieder keine Pause geben. Sie wollen weiterhin Nähmaschinen sammeln, defekte reparieren und konzentrieren sich aber auch auf die Akquise von finanziellen Mitteln. Die hatten in der Vergangenheit auch die Freiwilligen übernommen, die direkt in verschiedenen Ländern Afrikas verteilt arbeiten. Doch auf Grund der Corona Pandemie mussten sie alle zurückgeholt werden. „Doch die Lage für die Menschen vor Ort ist durch die Pandemie um ein Vielfaches schlimmer. Für die Leute ist es eine Katastrophe“, so Torsten Krauße.

Zudem schaut Torsten Krauße mit viel Unsicherheit in die Zukunft. Noch weiß er nicht, ob in absehbarer Zukunft wieder in die afrikanischen Staaten gereist werden kann.

Neben den Ausbildungsstätten betreut der Verein auch Waisen, Straßenjungen und andere hilfsbedürftige Kinder - auch ihnen will man mit einer Ausbildung eine Zukunft geben.

Mehr Informationen: www.kinderhilfe-westafrika.de