Hilfe für den guten Zweck

Ob die momentane Art und Weise der Kommunikation beim Thema Seestern-Bühne wahrlich fördernd ist, die weit über den Stadtrat hinaus geht, darüber lässt sich bekanntlich streiten. Förderlich wäre natürlich, wenn unterschiedliche Auffassungen verschiedener Partein und Wählergruppen stehen und man sich dann für ein konstruktives Gespräch trifft . Am Ende müssten aber alle Beteiligten aufeinander zugehen, denn sonst wird immer in der Stadt Zeulenroda-Triebes die Atmosphäre vorherrschen, die gerade das Vorwärtskommen schwer gestaltet, wenn nicht sogar der Anschein des Nichtstuns erweckt wird. Gegenseitig werden Schuldzuweisungen vorgenommen. Dabei haben doch alle, ganz gleich ob Bürgermeister oder Stadtrat mit ihrer Wahl durch die Bürger, einen klaren Auftrag bekommen. Wenn ich sehe, dass jemand Hilfe benötigt, dann wird geholfen und nicht lange diskutiert. Wenn also der Bürgermeister mit samt seinen Kollegen sich nicht in der Lage sieht, das Problem mit der Konzessionsvergabe zu erledigen, dann sind doch garantiert unter den Abgeordneten Profis, die zum Wohle der Stadt ihre Unterstützung wenigstens anbieten könnten. Denn Fakt ist: Die Stadt Zeulenroda-Triebes ist nicht nur riesig in ihrer geografischen Ausbreitung, sondern zwischenmenschlich, wirtschaftlich, sportlich, kulturell und in vielen weiteren Bereichen besitzt sie ein enormes Potenzial. Und um genau das auszuschöpfen sollte Hilfe keine Sonderstellung einnehmen.