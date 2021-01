Hilfe in Winterzeiten in Bernsgrün

Was macht ein passionierter Koch in der Lockdownzeit? Er leistet uneigennützig Nachbarschaftshilfe zur Schneeräumung in Bernsgrün.

Das ist Sebastian Schneider, eigentlich Koch im Restaurant „Am Markt“ in Pausa.

Auf diesem Wege ein öffentliches Dankeschön für seine Hilfsbereitschaft.