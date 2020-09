Hochleistungskeramik und regionales Engagement für Auma-Weidatal

Auma-Weidatal. Aus Anlass des Jubiläums 111 Jahre Keramik in Auma lud die Firma Qsil Ceramics GmbH zu einem Tag der offenen Tür ein

Viele Gäste aus Auma und anderen Regionen folgten der Einladung der Firma Qsil Ceramics GmbH am Standort in Auma-Weidatal. Die Firma, die vor gut eineinhalb Jahren die Firma Barat Ceramics GmbH übernommen hat, hatte eingeladen zu einem Tag der offenen Tür aus Anlass des Jubiläums 111 Jahre Keramik in Auma.