Die Kindertagesstätte Leubazwerge des DRK in Hohenleuben.

Die Stadt Hohenleuben passt Kita-Gebühren an Umfeld an

Hohenleuben. Die Auslastung sei trotzdem ausbaufähig. Deswegen wolle die Stadt künftig stärker um neue Kinder werben.

Der Stadtrat der Stadt Hohenleuben hat in seiner Sitzung am Montag eine Erhöhung der Kita-Gebühren für die Kindertagesstätte Leubazwerge des DRK beschlossen. Demnach erhöht sich die Gebühr für die Halbtagsbetreuung des ersten Kindes von 75 Euro auf 95 Euro. Die Kosten für die Ganztagsbetreuung des ersten Kindes steigt von 125 Euro auf 150 Euro. Für jedes weitere Kind fallen entsprechend geringere Gebühren an. Der Schritt sei mit Kita-Leitung, DRK und Elternbeirat abgestimmt.

Zuschuss der Stadt macht ein Sechstel der Ausgaben aus

Mit der Entscheidung werde den gestiegenen Lohn- und Betriebskosten Rechnung getragen. Die letzte Erhöhung fand im Jahr 2014 statt. Laut Stadt seien allein die Personalkosten seit 2019 um 14 Prozent gestiegen. Der Zuschuss für die Kita mache 17 Prozent (rund 253.000 Euro) der Gesamtausgaben der Stadt aus. Es kommen noch mal circa 12 Prozent (rund 176.000 Euro) für Wunsch- und Wahlrecht. Ein Grund: Das Land Thüringen würde die gestiegenen Betreuungsschlüssel und Lohnkosten nicht entsprechend gegenfinanzieren, sagte der anwesende Kai Dittmann (CDU) von der erfüllenden Gemeinde Langenwetzendorf.

„Wir sind damit im Vergleich mit dem Umland immer noch im unteren Durchschnitt“, sagte Bürgermeisterin Stefanie Soch (parteilos). Laut einer Aufstellung der Stadt fallen sowohl in Triebes (160 Euro), Weida (210 Euro), Reichenbach (161 Euro) und Hohenölsen (190 Euro) höhere Gebühren für die ganztätige Betreuung an. Lediglich in Greiz (140 Euro), Wünschendorf (125 Euro) und Gera (Stadt: 145 Euro, Awo: 151 Euro) liegen die Gebühren darunter oder gleich auf. „Gerade deswegen ist es auch ärgerlich und unverständlich, dass wir weiter Probleme mit der Auslastung haben“, sagte Reiner Stöhr (Bürgerunion).

Stefanie Soch teilte mit, dass die Stadt künftig die Eltern jedes neugeborenen Kindes besuchen und für die Kita werben würde. Durch die Sanierungsmaßnahmen hofft die Stadt, die Attraktivität der Kita weiter zu steigern.