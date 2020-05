Im Hohenleubener Waldbad wird alles vorbereitet für den Saisonstart am 13. Juni Maik Walther widmet sich der aufwendigen Arbeit des Säubern des Schwimmbeckens, bevor die Becken wieder mit Wasser gefüllt werden.

Hohenleuben. Mitglieder des Förderverein des Waldbades Hohenleuben geben der Oase im Grünen den Feinschliff und wollen am 13. Juni eröffnen unter Beachtung der Hygienevorschriften

Hohenleubener sind bereit für den Start der Badesaison

Hier tuckert der Rasenmäher, da werden Bänke und Tische an ihrem vorgesehenen Platz aufgestellt, dort wird gehämmert und geputzt. In den Schwimmbecken mit einer Wasserfläche von 1250 Quadratmeter stehen Maik Walther mit einigen Helfern und säubern mit einer großen Motorspritze den Böden und die Wände vom Schmutz des Winters. Der Beckenkopf wurde erneuert, ein neuer Anstrich soll noch erfolgen. Ganz hinten am Ende des Areals des Waldbades schleppen Rainer Voigt mit Helfern Steine. Damit füllen sie die neu aufgeschüttete Erde auf und setzen neue Pflanzen. „Wir geben dem Waldbad mit Man- und Frauenpower den letzten Feinschliff“, sagt Christian Fuchs, Vorsitzender des Fördervereins Waldbad Hohenleuben.

