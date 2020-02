Hotel „Goldener Löwe“ in Zeulenroda wird wiedereröffnet

Das Hotel „Goldener Löwe“ in Zeulenroda hat neue Besitzer.

Die Betreiberfamilie will nicht nur den Hotel- und Restaurantbetrieb wiedereröffnen, sondern auch Mitstreiter finden, um den Wellnessbereich und die Cocktailbar neu zu beleben.

Gepachtet haben den „Goldenen Löwen“ Horst, Sabine und Christina Kohn. Die Familie, die ursprünglich aus Mecklenburg-Vorpommern stammt, sieht in dem Hotel in der Kirchstraße großes Potenzial. „Es ist ein tolles Hotel, zudem das einzige im Zentrum von Zeulenroda. Und der Bedarf ist da, trotz des Bio-Seehotels. Denn Zeulenroda wird sich touristisch entwickeln“, sagt Horst Kohn.

Hotel im Zentrum Zeulenrodas stand lange Zeit leer

Der „Goldene Löwe“ steht seit knapp vier Jahren leer. Eigentümer ist Armin Bühlmann, ein Geschäftsmann aus Gera. Von ihm hat die Familie Kohn das Hotel seit vergangenem November gepachtet.

Für die Kohns ist es ein Schritt ins Unbekannte. „Wir haben das Hotel im Internet gesehen, es hat uns einfach gefallen. Zur Besichtigung waren wir dann das erste Mal in Zeulenroda. Hier ist es richtig schön, die Umgebung ist toll“, so Horst Kohn.

Ein Abenteuer sei das Engagement im „Goldenen Löwen“ dennoch nicht. In den vergangenen zwölf Jahren habe die Familie das „Alte Rathaus“ geführt, ein Hotel im hessischen Wolfhagen. Seit 1984 seien der 62-Jährige und seine 57-jährige Frau Sabine in der Gastronomie tätig.

„Wir sind nicht blauäugig, haben aber auch keine Angst vorm Scheitern“, sagt Sabine Kohn. Einen fünfstelligen Betrag wolle die Familie in das Hotel investieren. „Das ist schon eine Hausnummer, aber verschulden wollen wir uns in unserem Alter nicht mehr“, so Horst Kohn. Wenn sich das Ehepaar irgendwann zur Ruhe setzen wolle, stehe mit der 38-jährigen Tochter Christina die Nachfolgerin bereit.

Derzeit sei die Familie sieben Tage die Woche im Einsatz, um das Hotel fit für die Neueröffnung zu machen. „Schlecht wäre geschmeichelt“, sagt Horst Kohn über den Zustand, in dem man den „Goldenen Löwen“ vorgefunden habe.

Der Eingangsbereich, der Aufgang zur Lobby, die Rezeption, die Flure und Zimmer in der ersten Etage seien weitestgehend fertig. 26 Zimmer gibt es im „Goldenen Löwen“, zehn sollen zur Eröffnung nutzbar sein, der Rest im laufenden Betrieb renoviert werden. Einzelzimmer sollen ab 50 Euro, Doppelzimmer ab 60 bis 80 Euro gebucht werden können.

Gutbürgerliche Küche soll angeboten werden

„Wir wollen mit einem familiären Charakter überzeugen“, sagt Sabine Kohn. Touristen, denen das Bio-Seehotel zu teuer ist, Geschäftsreisende und Handwerker sowie Heimatbesucher sollen die Zielgruppe sein, sagt die Familie. Drei bis vier Mitarbeiter im Servicebereich und als Reinigungskräfte sollen noch eingestellt werden.

Der Hotelbetrieb soll am 2. März starten. Vier Tage später soll auch das Restaurant mit einem großen Büfett öffnen. „Wir werden gutbürgerliche Küche anbieten, denn auch da fehlt es an Angeboten im Zentrum von Zeulenroda“, sagt Christina Kohn. Das Restaurant soll außer mittwochs und donnerstags von 17 bis 22 Uhr sowie für Feiern geöffnet sein.

Indes wollen die Kohns noch Mitstreiter finden, die den Wellnessbereich und die Cocktailbar in dem Gebäudekomplex betreiben wollen. Der Wellnessbereich mit Sauna, Solarium und dem Kaiserbad mit der weithin bekannten goldenen Badewanne seien in einem guten Zustand. Die ehemalige Cocktailbar „La Tasca“ sei noch eingerichtet.

Zeulenrodas Bürgermeister Nils Hammerschmidt (parteilos) ist jedenfalls begeistert, dass der „Goldene Löwe“ zu neuem Leben erweckt werden soll. „Die Kohns haben sich im vergangenen Sommer mit ihrem Konzept bei mir vorgestellt. Es ist schön, dass sie das Hotel im Herzen der Stadt wiederbeleben, zumal sie in der Branche Erfahrung haben. Wir werden sie da unterstützen, wo es uns möglich ist“, so Hammerschmidt.