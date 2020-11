Im Museum Reichenfels wird drunter geschaut

Hohenleuben. Wenn das Museum Reichenfels wieder aufmacht, geht es um die wandelnde Bedeutung dessen, was wir so drunter tragen.

Ausstellungen zum Thema Unterwäsche sind eher rar gesät. Wohl vor allem aus zwei Gründen: So haben viele historische Schlüpfer und Hemden schlicht die Zeit nicht überlebt. Man trug die Stücke früher nämlich bis sie kaputt waren oder nutzte sie nach. Aus einer Unterhose konnte am Ende eines Lebenszyklus beispielsweise ein Lappen werden. Anderseits wurde das Thema oftmals als zu intim betrachtet. Warum die neue Ausstellung im Museum Reichenfels nun allerdings erstmal hinter verschlossenen Türen stattfindet, hat damit allerdings nichts zu tun. Das leidige Thema Corona ist schuld – von dem man sich inzwischen wohl auch wünscht, es wie einen alten Schlüpfer entsorgen zu können oder in etwas schöneres zu verwandeln. „Ich habe es ja schon geahnt. Aber egal, wir bereiten das jetzt vor und wenn wir wieder aufmachen, gibt es gleich etwas Neues zu sehen“, sagt Museumsleiterin Antje Dunse.