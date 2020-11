Im Studium schon einen Schritt voraus

Als Leon Geiler am Mittwoch noch mal im Konferenzraum von Roth Werkzeugbau in Wöhlsdorf sitzt, um die Auszeichnung als prüfungsbester Werkzeugmechaniker Ostthüringens entgegen zu nehmen, dann ist das nicht nur eine Rückkehr an seine alte Ausbildungsstätte. Geiler ist quasi einmal die Straße runter im Nachbarort Piesigitz aufgewachsen. „Die regionale Nähe hat bei meiner Entscheidung für die Ausbildungsstelle damals auch eine Rolle gespielt“, sagt der Jahrgangsbeste in seinem Fach, der nach seiner Ausbildung ein Maschinenbau-Studium in Zwickau aufnimmt. Damit ist er nicht alleine. Denn laut einer Ausbildungs-Umfrage der Industrie- und Handelskammer (IHK) unter 30.000 Azubis in den neuen Bundesländern, wird die Berufswahl bei 73 Prozent durch die Nähe zum Heimatort beeinflusst. Welche Faktoren entscheiden noch? Und warum sind starke Azubis für Unternehmen Fluch und Segen zugleich?

Nach dem Praktikum im Augen behalten Als Leon Geiler im Jahr 2015 sein erstes Praktikum absolviert, geht er noch in die zehnte Klasse des Schiller-Gymnasiums in Zeulenroda-Triebes. Noch viel Zeit, eine sogenannte Entscheidung fürs Leben zu treffen. Aber auf einer Berufsmesse und von Freunden hört er viel gutes über das Unternehmen in seinem Nachbarort, an dem er bis dahin einfach vorbeigefahren sei. Das Praktikum liegt ihm und auch im Unternehmen hinterlässt er einen guten Eindruck. Personalreferentin Stephanie Kandler erinnert sich: „Leon war sofort wissbegierig und aufgeschlossen. Ehrlich gesagt, ist er mir nach dem Praktikum auch noch mal als Turner aufgefallen. Da war mir klar. Der ist so ehrgeizig, den brauchen wir“, sagt sie rückblickend. Verdienstmöglichkeit und Praxisbezug als Faktoren Zwei Jahre später. Leon Geiler steht vor der Entscheidung Studium oder Ausbildung. „Ein Studium lag nahe. Aber ich wusste noch nicht, was ich überhaupt studieren soll. Außerdem hätte ich ja kein Geld verdient“, sagt er. Im Unternehmen hat man ihn nicht vergessen. Pünktlich zur Bewerbungsphase kommt der Anruf. Aber Geiler hat noch weitere klare Ansprüche an seine Ausbildungsstelle. „Es war mir wichtig, wirklich etwas zu lernen und nicht nur als billige Arbeitskraft eingesetzt zu werden“, sagt er. Das deckt sich mit der IHK-Azubi-Umfrage. Am stärksten wird die Berufswahl demnach von dem Bezug zur Praxis (95 Prozent) beeinflusst. Die sofortige Verdienstmöglichkeit (77,4 Prozent) zählt ebenfalls zu den Top-Gründen. Türen für Rückkehr stehen immer offen Für das Unternehmen und den Azubi stellt sich die Entscheidung als Glücksfall heraus. „Es gibt nicht viele Azubis, die so ehrgeizig sind. Aber uns war klar: Es wird schwer, ihn zu halten“, sagt Firmengründer Reiner Roth, der seit Jahrzehnten Ausbildende kommen und gehen sieht. Böses Blut gibt es zwischen Firma und Jetztstudent aber nicht. Bis zum Start seines Studiums konnte er weiter arbeiten. „Unsere Türen stehen immer offen. Vielleicht will er ja auch mal seine Abschlussarbeit im Unternehmen schreiben“, sagt Marketingverantwortliche Josefine Wagner. Außerdem seien zufriedene Auszubildende auch immer ein Multiplikator, die anderen von ihren positiven Erfahrungen im Unternehmen erzählen. Laut IHK-Umfrage würde die überwiegende Mehrzahl der Azubis ihren Ausbildungsbetrieb weiterempfehlen (87 Prozent). Praxis-Vorsprung beim Studium Matthias Säckl, bei der IHK Ostthüringen für Aus- und Weiterbildung verantwortlich, lobt die Entwicklung der Ostthüringer Unternehmen. „Wir sind bei der Qualität der Ausbildung auf einem guten Stand“, sagt er. Der Weg, vor dem Studium eine Ausbildung zu absolvieren, erweise sich dabei oft als gute Alternative zum direkten Studieneinstieg. „Ich glaube viele seiner Kommilitonen wissen zu Beginn noch nicht, wie man eine Maschinenvorrichtung baut“, sagt Säckl. Leon Geiler hat dies in der Ausbildung gelernt und im praktischen Teil der Abschlussprüfung mit der Note 1 bescheinigt bekommen.