Investitionen für eine gesicherte Wasserversorgung

Zeulenroda-Triebes Seit fünf Jahren investieren wir wieder, sagt Werkleiter und Bereichsleiter Finanzen des Wasser-Abwasser Zweckverbandes Zeulenroda, Sebastian Seiler. Als er 2013 nach Zeulenroda-Triebes kam, hatte er ein großes Stück Arbeit vor sich. Mittlerweile hat sich der Zweckverband saniert. So dürfte es zur nächsten Verbandsversammlung, in der die Bürgermeister der Städte und Kommunen als Verbandsräte fungieren, kaum Bedenken für eine Kreditaufnahme geben. So sollen Investitionen in Höhe von 2.7 Millionen Euro mit dem geborgten Geld gedeckelt werden. Als Otto-Normalverbraucher mag es einem schwindelig werden. Doch für Wirtschaftsunternehmen ist es ein notwendiges Mittel, wollen sie mit den Anlagen zeitgemäß für eine gesicherte Wasserversorgung sein. Manchmal aber ist es eben auch so, dass die Ausführenden, die Bauunternehmen, Kosten veranschlagen, die von Verbänden oder kommunalen Einrichtungen nicht zu stemmen sind, wollen sie ihre Bürger nicht in unverträglichen Maß belasten. Schließlich müssen im Endeffekt alle die Kosten tragen, Bürger durch Gebühren oder Beiträge sowie Städte und Gemeinde durch abgeschwächte Maßnahmen oder eben auch durch höhere Kosten ganz gleich auf welchem Gebiet für deren Einwohner.