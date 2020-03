Zeulenroda-Triebes. Bertram Mayer, Geschäftsführer der Management Group in der südöstlichen Steiermark, Bad Gleichenberg und Michael Börner, Leiter für Verkauf und Marketing im Hotel König Albert in Bad Elster, bekunden Interesse am Bau eines für Familien ausgerichteten Hotels auf dem Areal der Thermen- und Erlebniswelt Waikiki in Zeulenroda-Triebes.

Investor für Hotel am Waikiki in Zeulenroda vorgestellt

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Investor für Hotel am Waikiki in Zeulenroda vorgestellt

Konkret an dem Besuch von Bertram Mayer und Michael Börner in der Badewelt Waikiki in Zeulenroda-Triebes war, dass der Geschäftsführer der Management Group in der südöstlichen Steiermark, Bad Gleichenberg, und der Leiter für Verkauf und Marketing vom Hotel König Albert in Bad Elster, Interesse am Bau eines für Familien ausgerichteten Hotels auf dem Areal der Thermen- und Erlebniswelt bekunden. „Die Vorzeichen stehen gut, ausschlaggebend für den wirtschaftlichen Erfolg sind die gute Harmonie zwischen öffentlicher Hand und Privatbereich“, erklärt Bertram Mayer. Jetzt würden Wochen der theoretischen Arbeit folgen.

Ende September könnte es konkret werden

„Der Plan sei, dass bis Ende September diesen Jahres, etwas Vorzeigbares auf den Tisch liegt“, so der Geschäftsführer. Erst dann könnte mit den konkreten Planungen begonnen werden, steckt Mayer den Zeitplan ab.

September ist Termin für die Einreichung des Fördermittelantrages

Ende September ist auch die Zielstellung der Stadtverwaltung Zeulenroda-Triebes für die Planungen für die Ertüchtigung der Badewelt Waikiki sowie für die Stellung des Fördermittelantrages, so Zeulenroda-Triebeser Bürgermeister, Nils Hammerschmidt (parteilos), der am Dienstagnachmittag die möglichen Hotelinvestoren zu einem Arbeitsbesuch in der Badewelt empfing.

Noch keine konkreten Aussagen

Doch stehen die Verhandlungen noch ganz am Anfang, betont Bertram Mayer, der noch keine Versprechungen oder gar konkrete Aussagen machte. Er wolle keine falschen Hoffnungen wecken, aber auch keine Enttäuschungen erzeugen. Zielstellung ist nun, in den kommenden Wochen den wirtschaftlichen Aspekt mit Zahlen und Fakten heraus zu arbeiten. Wichtig dabei sei ihm, die Entwicklungschancen des Tourismus in der Region, im Vogtland und natürlich auch, wie die Kommune dahinter steht. „Der einstimmige Beschluss der Stadträte für die Ertüchtigung der Badewelt Waikiki , ist dabei ein sehr klares Zeichen“, so der Geschäftsführer. Dieser Beschluss zeigt ihm, dass die Kommune hinter den Plänen steht. „Wir spüren eine gewisse Energie, das ist eine gute Voraussetzung“, so Mayer.

Synergien mit König Albert Hotel in Bad Elster möglich

Die Gesellschaft um Geschäftsführer Bertram Mayer, ist nicht nur in Projekten im In- und Ausland beteiligt, sie betreiben auch Hotelanlagen, wie das König Albert Hotel in Bad Elster, wo die Österreicher seit 2016 vor Ort sind. Die räumliche Nähe von Zeulenroda-Triebes zum sächsischen Bad Elster, sieht der Österreicher als einen Vorteil. Das sächsische König Albert Hotel hätte nicht nur eine hohe Beschäftigungsquote, sondern auch aktuell eine Auslastung von 90 Prozent, durchschnittlich liege sie bei 74 Prozent. Mit dem Standort Zeulenroda kann sich Mayer wechselseitige Synergien vorstellen.

Keine komplette Abneigung gegen Übernahme des Waikiki

In seiner Vorstellung sprach der Österreicher davon, dass sie auch Veranstaltungs- und Sportanlagen betreiben, wobei das nicht die Kernkompetenz sein würde. Bei dieser Vorstellung lag natürlich die Frage auf der Hand, ob er sich vorstellen könnte die Badewelt Waikiki als Privatinvestor zu betreiben. Schließlich wäre das ein Ansinnen der Stadträte. Sie regten an, das Betreiberkonzept zu überdenken. Der Österreicher sprach dem Gedanken zwar nicht komplett ab. „Es ist nicht auszuschließen, aber momentan keine Zielsetzung“, so die Antwort. Mayer weiß, dass die Stadt Zeulenroda-Triebes die Badanlage finanziell stützen muss und auch, dass die Zielsetzung die Kostensenkung ist.

Für ihn ist es ein spannendes, interessantes Projekt. „Waikiki hat Zukunft, wenn alle mitbauen“, so formuliert Bertram Mayer in seinem Abschlusssatz.