Jeder ist gefordert

Rom ist auch nicht an einem Tag geschaffen wurden. Nichtsdestotrotz kann ich diejenigen gut verstehen, die meinen, dass die Entwicklung des Tourismus nur wenig Erfolg bringt, weil die Gäste nicht die Stadt reflektieren würden. Der Grund sei: Die Einkaufsmeile sei nicht attraktiv, die Innenstadt überhaupt und es wären zu wenige Gaststätten. Mag ja alles richtig sein, doch ist doch hier jeder selbst gefordert. Jeder kann und sollte seinen beitrag dazu leisten. Damit wären wir wieder beim Dauerthema. Die Geschäftsinhaber jammern, dass die Kunden wegbleiben würden, die Zeulenroda-Triebeser meinen, dass die Stadt nicht attraktiv genug sei. Ich kann dazu nur sagen: Jeder sollte vor der eigenen Tür kehren. Die Einheimischen sollten beherzigen, dass mit dem Einkauf im Internet, den Geschäften in der eigenen Stadt nichts Gutes getan wird. Also, runter vom Sofa, weg vom Internet und die Möglichkeiten zum Einkaufen in der eigenen Stadt nutzen. Es gibt sie, die Möglichkeiten. Und je mehr Leute auf den eigenen Straßen unterwegs sind, umso mehr Leute, auch Gäste, gesellen sich zu ihnen. Keiner der Gäste sollte auf dem Weg zu ihrem Urlaubsdomizil an die Talsperre Zeulenroda enttäuscht bemerken müssen, dass die Innenstadt tot sei. Es muss doch möglich sein, neben dem Kleinod, dem Zeulenrodaer Meer, auch mit einer florierenden Innenstadt die Gäste anzulocken. Nichts zutun, nur zu meckern, bedeutet Stillstand. Nichtsdestotrotz bin ich mir durchaus bewusst, dass alles seine Zeit braucht. Das gilt für den Tourismus ebenso wie für die Innenstadt von Zeulenroda-Triebes.