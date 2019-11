Wenn der 11. November auf einen bitterkalten Montag fällt, zittern viele Karnevalsvereine, ob genügend Besucher kommen. Aber nicht in Hohenleuben!

Kalte Hände und heiße Küsse zum Karnevalsauftakt in Hohenleuben

Kalte Hände und heiße Küsse zum Karnevalsauftakt in Hohenleuben

Montag Vormittag. Kurz vor Elf. Der Himmel grau. Der kalte Wind weht scharf über die Pflastersteine. Es gibt wahrscheinlich bessere Vorzeichen für eine Veranstaltung. Doch auf dem Marktplatz vor dem Rathaus in Hohenleuben ist die Stimmung bestens. „So lange wir genügend Leute mobilisieren, wollen wir Tradition, um 11.11 Uhr den Karneval zu eröffnen, aufrecht erhalten“, sagt Christian Roßram, der Präsident des HCV.

Verein mobilisiert mehr als 30 Mitglieder

In diesem Jahr hat es auf jeden Fall mal wieder funktioniert. Vom Verein sind rund 30 Mitglieder am Start. Die Kinder aus der Kindertagesstätte und der Grundschule sind gekommen, um sich die Taschen mit Süßigkeiten vollzustopfen. Und auch zahlreiche Hohenleubener Bürger sind auf den Beinen.

Als um 11.11 Uhr der Countdown endet, übergibt Bürgermeister Dirk Bergner (FDP/Bürger für Hohenleuben) den Rathausschlüssel ohne Gegenwehr an die Narren. „So geb ich gerne den Schlüssel doch zwischen heute und dann Aschermittwoch, lass ich euch hier mit Vergnügen schuften, um mich ins Weite zu verduften“, sagt er in seiner Rede.

In diesem Jahr werden Küsschen verteilt

Letztlich darf der Bürgermeister für das restliche Programm an diesem Vormittag aber doch noch da bleiben und hört das Motto der 37. Saison vom Prinzenpaar Mandy und Volker. „Ziert ein Kuss des Narren Mund, geht es beim Zierkuss wieder rund“, heißt es in diesem Jahr. Anschließend messen sich die Kinder noch beim Ü-Eier-Wettlaufen und auf dem Markt wird zusammen die Laurentia gesungen. Ein Sing- und Bewegungsspiel, das bei den Hohenleubenern zum Karneval Tradition ist. Immer wenn das Wort Laurentia oder der Name eines Wochentages fällt, verbeugen sich alle Teilnehmer des großen Kreises auf dem Marktplatz. Manch einer kommt dabei ganz schön ins Schwitzen.

Proben beginnen im Dezember

Für die Mitglieder des HCV steht jetzt ohnehin die erste heiße Phase der Saison vor der Tür. Besuche bei befreundeten Vereinen wie dem Teichwolframsdorfer Carnevals Club (TCC) werden gemacht. Zum Männerballettabend am 23. November im Reußischen Hof sind dann zahlreiche Vereine nach Hohenleuben eingeladen. „Wir haben eine richtig gute Resonanz von den befreundeten Vereinen erfahren. Von Apolda bis Meerane wird es die Narren zu uns ziehen“, sagt Christian Roßram.

Und dann muss ja auch noch das Programm fertig werden. An den Texten mit dem Hauptmotiv „Zirkus“ feile man zwar schon das ganze Jahr, doch die Proben beginnen erst im Dezember. „Wir brauchen einfach ein bisschen Druck“, sagt Christian Roßram.