Kein Interesse an Macht und Einsamkeit

Im Sommer schlossen sich die Pfarreien Christus König Bad Lobenstein, Herz Jesu Greiz und Heilige Familie Zeulenroda zu einer Pfarrei mit Sitz in Schleiz zusammen. Gemeindereferent Lutz Kinmayer löste in Zeulenroda Pfarrer Bernhard Kühn ab.

Der Katholik verzichtete als Jugendlicher darauf, den Weg als Pfarrer zu gehen. Es waren Machtkonzentration und Ehelosigkeit, die an der Organisation der Kirche zweifeln ließen. Später kam der Umgang mit den Missbrauchsskandalen dazu. Warum er aber trotzdem an seinem Glauben festhält und einen Reformprozess für nötig hält, darüber haben wir mit ihm gesprochen.

Herr Kinmayer. Wieso sind Sie kein Priester geworden?

Davor und nachdem ich das Theologiestudium beendet hatte, stand das natürlich zur Debatte. Ich habe mir aber die Pfarrer um mich herum angeschaut und gemerkt, dass es viel um Macht und Einsamkeit geht. Das war nichts für mich. Vor allem aber wollte ich kein eheloses Leben führen.

Derzeit gibt es in der katholischen Kirche Reformbestrebungen, die durch ein Schreiben des Papstes einen Dämpfer erhielten. Veränderungen im Priesteramt soll es auf absehbare Zeit nicht geben. Was halten sie davon?

Ich finde dieses Hochheben des Priesteramtes traurig und nicht gerechtfertigt. Es muss dringend diskutiert werden, welche Stellung der Priester nun hat. Ist er gottgleich oder einfach ein Glaubender unter anderen Glaubenden? Ich wäre für zweiteres. So trägt der Papst zu Beispiel viele Titel, aber mein wichtigster ist: Diener der Diener Gottes. Allerdings gibt es heute schon große Unterschiede, wie das in den Diözesen gelebt wird.

Wie sehen diese Unterschiede aus?

Ich übernehme als Gemeindereferent heute viele seelsorgerische Dienste, die früher ausschließlich von Priestern geleitet wurden. Es hat sich in den Jahren viel geändert. Vor 25 Jahren, als ich anfing, übernahmen die Gemeindereferenten nur Hilfsaufgaben. Heute halte ich Gottesdienste, Beerdigungen und mache Trauerbegleitungen. In manchen Diözesen übernehmen diese Aufgabe auch Frauen. Das Bistum Erfurt hat dies schon vor vielen Jahren eingeführt. Nur die Hochsakramente wie Taufe und Hochzeit bleiben den Priestern vorbehalten.

Ist so eine offene Haltung überall der Fall?

Keineswegs. Ich habe zum Glück einen Pfarrer als Vorgesetzten, der viel zulässt und mir vieles zutraut. Es gibt aber andere, die sich als gottgleich sehen. In den Großstädten mag es ja noch gehen, dass man sagen kann, den Weg dieses Priesters kann ich nicht gehen. Aber hier auf dem Land ist das sehr anstrengend. Hier gibt es zwei katholische Priester in der Region. Einer wird bald in Ruhestand gehen. Entweder ich kann mit dem oder es wird anstrengend.

Deswegen braucht es dringend eine Reform. Es gibt aber auch viele Leute, die sich von den organisatorischen Zwängen frei machen. Ich kann mir auch selbst einen Gebetsraum einrichten. In den letzten Jahren haben viele gelebte Traditionen und Vorschriften an Bedeutung verloren. Beispielsweise die Sonntagspflicht. Denn 8:45 Uhr am Sonntag ist für viele Familien einfach eine fürchterliche Zeit.

Woher kam denn eigentlich ihr Wunsch, als Gemeindereferent zu arbeiten?

Ich war 18, es war kurz nach der Wende und ich hatte schon zwei Ausbildungen in der Tasche. Aber ich wollte mehr über meinen Glauben erfahren. Deswegen habe ich mich für ein Theologiestudium und die Arbeit in der Gemeinde entschieden.

Der Weg dahin war steinig. Ich hatte als junger Mann langes volles Haar. Für die Verantwortlichen damals war es unbegreiflich, dass ein Mann mit langen Haaren etwas mit ihrer Kirche zu tun haben will. Da hieß es: Entweder Haare ab oder die Ausbildung ist zu Ende.

Sie waren also früh mit strengen Ansichten innerhalb ihrer Kirche konfrontiert?

Natürlich. Ich musste überlegen, was ist mir wichtiger. Meine langen Haaren oder der Weg, den ich gehen möchte. Ich wollte den Weg gehen, aber nicht ohne Provokation. Deshalb bin ich am nächsten ins Bad gegangen und habe mir eine Glatze rasiert. Das saß! Die hatten eher einen klassischen Schnitt erwartet.

Haben Sie sich diese unbequeme Haltung bewahrt?

Ich denke schon. Vor allem die Missbrauchsskandale beschäftigen mich sehr. Wenn das unsere Kernbotschaft ist, haben wir keine Existenzberechtigung. Damit bin ich in der Vergangenheit auch schon angeeckt. Ich habe von einem Bischof ein Basta bekommen, dass darüber jetzt erstmal nicht gesprochen werde. Ich sagte: Wir müssen weiter darüber reden. Ansonsten ist es unehrlich. Wenn der oberste Chef sowas sagt, schmerzt das allerdings schon. Ich finde das eine unsägliche Situation.

Haben Sie deswegen auch schon mal an ihrem Glauben gezweifelt?

Gezweifelt nicht, aber ich habe mich schon gefragt, bin ich noch bei der richtigen Firma. Ich bin 15 Jahre in der Jugendarbeit gewesen und weiß, wie bedeutsam es ist, dass Jugendliche einen Ansprechpartner haben. Einen Begleiter, der es ehrlich mit ihnen meint. Deswegen ist es wichtig, dass wir den Laden aufräumen und erklären, wir haben eine große Schuld auf uns geladen.

Wie wirkt sich denn die aktuelle Debatte auf ihre Gemeinden aus?

Wir stecken da ja mitten mit drin. Diese äußerliche Zusammenlegung der Gemeinden war ein sehr schmerzhafter Prozess für alle Beteiligten. Natürlich hat das auch was mit schwindenden Mitgliederzahlen zu tun. Die katholische Kirche ist hier in der Gesellschaft eine kleine Minderheit. Wir leiden seit der Wende unter Mitgliederschwund. Die Gemeinden sind nicht weniger aktiv – aber sie schrumpfen. Das hat natürlich auch etwas mit der Weltsicht auf die Kirche zu tun. Aber auch der Zusammenschluss der Gemeinden erfüllte mich mit Zweifel. Ist das wirklich noch eine Arbeit, die dich ausfüllt? Da bin ich ehrlich gesagt immer noch am sortieren.

Warum das?

Ich habe keine richtige Heimat mehr und fühle mich etwas zerrissen. In Schleiz und Lobenstein bin ich wirklich beheimatet. In Zeulenroda fällt es mir noch schwer Fuß zu fassen. Die Gemeinde kann es noch nicht ganz akzeptieren, dass ihr alter Pfarrer in Ruhestand gegangen ist. Ich habe das Gefühl, hier laufe ich nur auf. Das ist schon ziemlich heftig.

Was machen sie anders als der alte Pfarrer?

Ich kann einfach nicht 24 Stunden hier sein. Weil ich eine Familie habe und mir das auch wichtig ist. Es wäre schön, wenn es mir gelingt, allen Gemeinden mit auf den Weg zu nehmen und zu zeigen, da gibt es auch noch Nachbarn. Die glauben dasselbe wie du. Wir sind eine Weltkirche. Das ist ein Aufgabe für die nächsten Jahre.

Kann denn ein Reformprozess helfen, die katholische Kirche wieder in die Mitte der Gesellschaft zu holen?

Wir müssen ein interessantes Angebot machen. Wenn die Kirche damit beschäftigt ist, sich um Gebäude, Besitztümer und Amtsprivilegien zu streiten, hilft das nicht. Wir müssen Inhalte machen. Nach unserer Sternsinger-Aktion in Zeulenroda waren im Nachgang so viele Menschen da und wollten sich beteiligen. Wir müssen etwas Positives und Sinnvolles anbieten. Nur dann haben wir eine Überlebenschance.

Wo könnte ihre Kirche am Ende eines Reformweges stehen?

Die Kirche muss wieder ein Ideengeber für ein gelungenes Leben sein. Ich habe erst am vergangenen Samstag, eine Trauerrede für einen Jugendlichen zu halten. Das sind die Momente, in denen wir da sein müssen. Wir müssen Antworten geben. Wo bekommt man Hoffnung her? Wo gibt es ein Ziel für das Leben? Es wird nicht mehr so sein, wie 50 oder 100 Jahren, dass die Kirche in jedem Lebensabschnitt ihren Fuß mit drin hat. Aber an bestimmten Stellen können wir immer noch Anleitung geben.