Der Freistaat Thüringen begann die Covid-19 Impfungen am 27. Dezember 2020 im Seniorenpark „Am Birkenwäldchen“ in Zeulenroda-Triebes.

Zeulenroda-Triebes Am Samstag gibt es die zweite Impfung für die Bewohner und Mitarbeiter im Seniorenpark „Am Birkenwäldchen“

Keine Corona-Neuinfektionen in den Seniorenheimen in Zeulenroda

Die guten Nachrichten zuerst: Aktuell gibt es im Awo/AJS Seniorenzentrum „Zum Stausee“ ebenso wie im Seniorenpark „Am Birkenwäldchen“ keine Corona-Neuinfektionen. Die zweite positive Nachricht: Die Bewohner aus dem Seniorenpark „Am Birkenwäldchen“, die vor drei Wochen zum ersten Mal eine Impfung gegen das Coronavirus Covid 19 erhalten haben, bekommen am Samstag die zweite Impfung. „Auch ich gehörte zu den ersten Geimpften und habe ebenso wie die Bewohner keinerlei Nebenwirkungen gespürt“, sagt die Leiterin der Pflegeeinrichtungen, Diana Wirth.

Sie bietet jeden ein Gespräch an, der noch mit einer Impfung zur Eindämmung des Virus hadert.

Im Frühjahr viele Infektionen

Im Frühjahr, als die erste Corona-Infektionswelle kursierte, war das Seniorenwohnheim „Am Stausee“ ständig in den negativen Schlagzeilen. Der Grund: Hohe Infektionszahlen unter Bewohnern und Mitarbeitern. Das soll sich bis zum aktuellen Zeitpunkt nun komplett gewandelt haben.

Keine Ausnahmen mehr

Es ist Diana Wirth deutlich anzumerken, dass sie sehr froh darüber ist. Doch steckt dahinter ein großer Berg von Arbeit, eine konsequente Durchsetzung der Hygienevorschriften und „ich gewähre keine Ausnahmen“, sagt die Leiterin der beiden Einrichtungen in Zeulenroda-Triebes. Das habe zwar schon manches Mal zu Enttäuschungen besonders unter den Besuchern der rund 127 Bewohner des Wohnheimes „Am Stausee“ geführt, doch sollte sich die Richtigkeit bestätigen. Aber ebenso wird auch bei den Angestellten auf eine strikte Einhaltung der Hygienevorschriften geachtet. Zu tief haben sich die Erfahrungen aus der Zeit im Frühjahr, als die Senioreneinrichtung „Am Stausee“ nicht nur eine der ersten war, die das Virus unter den Bewohnern und Mitarbeitern hatte, sondern sich die Zahlen ebenso häuften.

Wie aber wird der zusätzliche, besonders der bürokratische Aufwand, gestemmt? Eine Mitarbeiterin wurde für die gesamte Abwicklung der Besuchsdienste, wie die Registrierung der Angehörigen und Besucher, der getesteten Personen, die Übermittlung, die Vorbereitungen und vieles mehr, eingestellt. Schließlich werden alle Besucher, möglichst nach vorheriger Anmeldung, getestet. Die Mitarbeiter zweimal die Woche. „Eigentlich bräuchte ich zwei Test-Teams mit je zwei Personen, die jeweils acht Stunden arbeiten müssen“, sagt die Leiterin. Noch ist es so, dass sie täglich angestellte Mitarbeiter für diese Tätigkeiten einsetzen muss. Denn die schriftliche Dokumentation in puncto Corona-Auflagen würde immer mehr Zeitaufwand erfordern.

Arbeitsaufwand ist enorm

Dirk Gersdorf, Pressesprecher des Awo-Landesverbandes geht sogar noch einen Schritt weiter und erwähnt die möglichen positiv getesteten Besucher. Das verlange dann auch Gespräche, eine Meldung an das Gesundheitsamt und vieles mehr. Der Aufwand sei enorm, sagt Dirk Gersdorf.

Auch wenn man keine 100 Prozent bei der ersten Impfung erreicht hätte, die erreichten 80 Prozent würden aber sehr gut sein. Schließlich würde die Impfquote landesweit bei 50 Prozent liegen, sagt Gersdorf.

Bereits im Frühjahr hatte Diana Wirth Hilfe zur Unterstützung der Fachkräfte gefordert, damals wie heute müsse sie aber auf diese Unterstützung warten.

Suche nach freiwilligen Helfern gestaltet sich schwierig

Die Suche nach freiwilligen Helfern zur Unterstützung in den Seniorenzentren würde sich schwierig gestalten, sagt sie. Lediglich eine Angehörige von einem Bewohner hätte sich im Seniorenwohnheim „Am Birkenwäldchen“ gemeldet. „Es wäre schon schön, wenn wir Freiwillige hätten. Die könnten uns viele Arbeiten abnehmen“, so Diana Wirth und nennt solche Tätigkeiten wie eine Vorlesestunde oder das Arbeiten im hauswirtschaftlichen Bereich und viele kleine weitere Dinge. Dadurch würden die Mitarbeiter dann wieder mehr Zeit für die Betreuung der Bewohner gewinnen.

Hygienevorschriften laut Thüringer Heimverordnung

Trotz der momentanen positiven Entwicklung gilt die ganze Aufmerksamkeit den vorbeugenden Maßnahmen. So ist die FFP2 Maske zum Standard geworden laut Thüringer Heimverordnung, sagt Gersdorf.

Impfung soll nun auch auch im Zentrum "Zum Stausee" folgen. Die Leiterin der Pflegeeinrichtungen wird nun auch das Haus „Zum Stausee“ für eine Impfung anmelden. Sie ist überzeugt von der Impfung. Zudem kann sie allen raten, sich beim zuständigen Betriebsarzt ebenso wie bei der Impfärztin zu informieren. Ein Video für die Mitarbeiter wäre ebenso einsehbar wie auch ein ausgiebiges Gespräch möglich ist.