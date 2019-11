Kerze für Frieden und gegen Hass in Zeulenroda entzündet

Ein feierlicher Festakt fand am Sonntagabend in der Zeulenrodaer Dreieinigkeitskirche statt

Vor 30 Jahren sind die Teilnehmer der Demonstrationen alle mit einer Kerze aus der Kirche gegangen, daran erinnerte Kerstin Just aus Zeulenroda zum Festakt in der Dreieinigkeitskirche am Sonntagabend und zündete eine Kerze für Frieden und gegen Hass an.

Kerstin Just gehörte zu den acht Rednern, die zum feierlichen und hoch emotionalen Festakt, organisiert durch die Mitglieder der evangelisch-lutherischen Kirchgemeinde Zeulenroda-Triebes, ihre Gedanken, Gefühle und Hoffnungen für die Zukunft aussprachen. Umrahmt wurde die Veranstaltung, zu der gut 100 Bürger der Stadt kamen, durch Albert Thieme und Anne Pfau von der städtischen Musikschule Zeulenroda.

Eine Protestresolution, die in Weimar vor einer Theatervorstellung verlesen wurde, „hat etwas mit mir gemacht“, sagt die Zeulenrodaerin. Sie engagierte sich, wollte, dass die DDR eine gute wird, eine, in der die Menschen mitbestimmen und sich einbringen konnten. Am Ende ihrer fünfminütigen Rede rief sie alle auf, sich nicht kleinmachen zu lassen von Hass und entzündete die Kerze für Frieden und gegen Hass.

Für eine offene, bunte Stadt

Bürgermeister Nils Hammerschmidt (parteilos)von Zeulenroda-Triebes zählte unzählige Fakten zur ehemaligen Mauer auf. Er wollte mit den Daten wachrütteln und darauf verweisen, dass sie nie in Vergessenheit geraten. Seine Stimme versagte ihm, als er von ganz privaten Ereignissen berichtete, von seinem Bruder, der zu denen gehörte, die in der Botschaft in Prag für eine Ausreise kämpften. In Zeulenroda nahm er an den Demos teil und damals wie heute tritt er für eine offene, bunte Stadt ein und möchte seine Stadt für Menschen mit Herz öffnen.

Pfarrer Michael Behr war derjenige, denen die Zeulenrodaer zu verdanken haben, dass die Kirche vor 30 Jahren ganz nah am Menschen war, dass das Gotteshaus für die Zusammenkünfte geöffnet war. Er rief wie vor 30 Jahren zu Freiheit, Toleranz und Respekt auf. „Dass die Revolution vor 30 Jahren friedlich geblieben ist, dass haben wir uns erstritten“, so Pfarrer Behr.

Geschichte greifbar gestalten

Für Gerhard Helmert, Bürgermeister der Stadt Triebes a.D. bleibt der Ruf: „Wir sind das Volk“ unvergesslich. „Es war und bleibt einmalig“, so Helmert. Er zollt noch heute all denen großen Respekt, „die den Mut hatten, mit einer brennenden Kerze durch die Kirchtür zu treten und im nächtlichen Zeulenroda zu demonstrieren. Seine kurze, emotionale Rede schloss er mit den Worten: „Keine Gewalt“.

Bettina Prüßner, Französisch-Lehrerin am Schiller-Gymnasium Zeulenroda, ist nach dem Mauerfall sofort in die neuen Bundesländer gereist und „wie das Schicksal so spielt, wurde ich vom Thüringer Bildungsministerium nach Zeulenroda-Triebes ans Gymnasium berufen“, berichtet sie. Sie empfindet die Arbeit an der Schule als gut und sie versucht, für ihre Schüler die Geschichte mit Hilfe von Projekten greifbar zu gestalten. Eine Ausstellung mit kurzen prägnanten Texten und Fotos zu der Zeit der friedlichen Revolution haben Schüler des Gymnasiums für Schüler gestaltet.

Auch für den Unternehmer Michael Glock in Zeulenroda ist die Geschichte sehr emotional. Er hat in Zeulenroda die Firma Neuform Türenwerk aufgebaut und tolle Mitarbeiter und gute Freunde kennengelernt. Für ihn war es nicht nur eine deutsche Wende, sondern auch eine europäische. Er findet die Stadt sehr schön und möchte dazu beitragen, „die Stadt dahin zu bringen, wo sie hingehört - auf die Höhe“. Sigitas Sasonoas ist als Rettungsschwimmer nach Zeulenroda-Triebes gekommen und sprach von der Sinnlosigkeit von Aufrüstung und der Angst der Menschen davor.