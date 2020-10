Kinder können bald wieder richtig toben

So betrübt wie die Langenwolschendorfer im vergangenen Jahr waren, weil der Tüv einige Spielgeräte auf dem Spielplatz am Gemeindeamt gesperrt hatte, so freudig sind sie jetzt darüber, dass genau diese Spielgeräte noch viel schöner neu erbaut werden. Der Tüv hatte einen großen Teil des Holzspielgerätes der Kombination aus Rutsche und Klettergerüst und die Schaukel gesperrt, weil sie nicht mehr den technischen Sicherheitsbestimmungen entsprachen. Die Verankerungen im Boden drohten wegzubrechen. Die Spielgeräte mussten abgebaut werden.

Schnelle Lösung für den Ersatz der defekten Spielgeräte Doch sollte es nicht lange dauern, bis die Gemeinderäte eine Ersatzbeschaffung beschließen konnten. In dieser Woche nun haben Michael Müller sowie Noah Müller von der Firma Rheber Holz-Design aus Schleiz angefangen die neuen Spielgeräte aufzustellen und ergänzten sie mit den noch verbliebenen. Die neuen Spielgeräte bestehen ebenso wie der Bestand aus Robinienholz und werden wieder ganz individuell gestaltet sein. Individuelle Gestaltung des Spielplatzes war Voraussetzung Die individuelle Gestaltung ist eine Forderung, seitdem der Spielplatz gebaut wurde. Das gesamte Ensemble passt sich so besonders gut in das gesamte Areal rund um das Gemeindeamt an mit Blick auf die Kirche und den gegenüber liegenden Fachwerkhäusern. So wurde auch die Schleizer Firma mit der Ersatzbeschaffung wieder beauftragt. Sie hatten bereits vor Jahren den Spielplatz erbaut. Am Kletterturm wurde nun eine Hangelstrecke und eine Kletterbrücke montiert. Die Doppel-Schaukel erhielt einen neuen Standort, der Sicherheitsabstand zu den anderen Geräten wurde vergrößert. Die gesamte Grundfläche des Spielplatzes ist dadurch größer. Ersatzbeschaffung konnte auch durch private Spenden umgesetzt werden Die Langenwolschendorfer Gemeinderäte konnten diese Ersatzbeschaffung so schnell beschließen, weil sich Sponsoren gefunden hatten, die Geld dafür bereitstellten. 2214 Euro kamen so zusammen. 8000 Euro wurden aus der Infrastrukturpauschale genommen. Dieses Geld wird den Kommunen für die Kinder und Jugendlichen in den Gemeinden und Städten bereitgestellt. Maßnahme kostet insgesamt 1300 Euro Weitere 2300 Euro konnte Langenwolschendorf aus Mehreinnahmen aus der Gewerbesteuer einsetzen. Die gesamte Maßnahme beläuft sich auf rund 12145 Euro. Wenn die Spielgeräte fertig montiert sind, gilt es noch den entsprechenden Untergrund aufzubringen. „Da können vielleicht die Eltern oder Jugendlichen mitanpacken, schlägt Gisbert Voigt (CDU), Bürgermeister der Gemeinde Langenwolschendorf, vor. Viele Hände packten an bei den Vorbereitungen Am Montag packten Bürgermeister und weitere Mitarbeiter sowie die Mitarbeiter der Schleizer Firma kräftig mit an, um die notwendigen Voraussetzungen vorzubereiten. Am 30. Oktober, 15 Uhr, wird nun zu einem Arbeitseinsatz aufgerufen. Wer helfen möchte ist gerngesehen. An diesem Nachmittag soll der Rindenmulch unter den Geräten verteilt werden. Dann fehlt nur noch die Abnahme durch den Tüv und der Spielplatz kann genutzt werden.