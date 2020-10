Kita-Kinder haben Zeitumstellung schnell verkraftet

Zeulenroda-Triebes/Greiz. Wie ein Kind auf die Umstellung reagiere, sei höchst unterschiedlich, so Anne Reinhold von der Erziehungs- und Familienberatungsstelle in Greiz.

Montagmorgen in der Kindertagesstätte Hainschlösschen in Zeulenroda-Triebes. Es ist 6.30 Uhr. Die Sonne geht gleich auf. Viele Kinder reiben sich müde die Augen. Es ist einfach noch zu früh. Oder zu spät? „Montagmorgen ist ohnehin ein verrückter Tag in der Kita. Die kleinen Problemchen mit Zeitumstellung haben sich aber schnell erledigt“, sag Franziska Weber, Leiterin der Kita. Man habe mit den Kindern darüber gesprochen, warum es jetzt schon früher hell ist, wenn sie in die Kita kommen. Und die Kleinsten hätten um 11 Uhr schon nach dem Mittagessen gefragt, aber größeres Gequengel habe es nicht gegeben. „Das hängt aber ganz vom Kind ab“, sagt Franziska Weber.