Der schönste Blick aus dem Rathaus in Auma in der Gemeinde Auma-Weidatal, ist der vom Balkon des Rathaussaales auf den Mittelpunkt der Kernstadt Auma. Frank Schmidt (CDU), ist Bürgermeister der Landgemeinde Auma-Weidatal.

Auma-Weidatal. Im kleinen Maßstab, aber mit Weitblick, wird in der Gemeinde im Auma-Weidatal agiert. So wird nun auch ein Stadtentwicklungskonzept in Angriff genommen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bürgermeister Frank Schmidt im Interview: Kleines Auma hat in der Digitalisierung die Nase vorn

„Wir haben vielleicht nicht die ganz großen Highlights wie in Zeulenroda-Triebes. Bei uns in der Landgemeinde geht es etwas bescheidener zu, aber es hat den Vorteil, dass wir uns nicht so verrückt machen“, sagt Bürgermeister Frank Schmidt (CDU) im Interview mit der Redaktion zur Einschätzung des letzten Jahres und mit einem Blick auf die bevorstehende Beschlussfassung für das Haushaltsjahr 2020.

Herr Bürgermeister, auf welche Maßnahme blicken Sie, wenn es darum geht, eine besonders gelungene zu nennen?

Wir haben in der gesamten Landgemeinde Auma-Weidatal die Straßenbeleuchtung auf LED umgestellt. Dadurch sparen wir etwa 60 Prozent der Stromkosten der Gemeinde. Klar, kostet die Umstellung, aber in zwei Jahren hat es sich amortisiert. Die Umstellung auf LED-Beleuchtung war eine Maßnahme innerhalb des Haushaltssicherungskonzeptes. Mit Abschluss des kommenden Jahres können wir die Haushaltssicherung beenden, dann erbringen wir den Nachweis der dauernden Leitungsfähigkeit der Landgemeinde.

Konnten in der Landgemeinde trotz Haushaltssicherung noch weitere Maßnahmen durchgeführt werden?

Gerade für unsere Jüngsten hat sich einiges getan. Durch Aufstellen neuer Spielgeräte auf dem Spielplatz Schützenplatz in Auma oder in Muntscha hat sich das Angebot für unsere Kinder deutlich verbessert. In Göhren wurde ein kompletter Spielplatz gebaut, in Auma ein grünes Klassenzimmer errichtet und im Kindergarten „Sonnenschein“ wurden aus abgesägten Baumstämmen Holzfiguren modelliert. Alle Maßnahmen wurden durch private Spender unterstützt.

Und was ist in den Ortschaften

passiert?

In Braunsdorf wurde in den vergangenen Jahren die ehemalige Gaststätte abgerissen. Auf diesem Areal erfolge eine Begrünung. Mit der Sanierung der Mauerreste haben wir begonnen, um ein schönes Gesamtbild der Ortschaft darzustellen. In Kröpla wurde ein Wasseranschluss für den dortigen Friedhof geschaffen. Besonders wichtig für die Entwicklung der Gemeinde war die Vertragsunterzeichnung für den Breitbandausbau mit der Telekom für rund 1,64 Millionen. Unterversorgte Gebiete von Auma und Untendorf sollen in den nächsten drei Jahren an das Breitbandnetz angeschlossen werden.

Sie sprechen vom notwendigen Weitblick der Stadträte. Haben Sie spezielle Maßnahmen im Blick?

Die Stadträte haben das Entwicklungskonzept zur Weidatalsperre in Auftrag gegeben. Dieses Konzept ist notwendig zur touristischen Erschließung des sanften Tourismus, wenn die Weidatalsperre saniert werden soll. Oder nehmen wir das Stadtentwicklungskonzept. Ein solches Konzept wurde bisher recht stiefmütterlich behandelt, ist aber für die Entwicklung an die heutigen wirtschaftlichen und demografischen Rahmenbedingungen unbedingt erforderlich, um den bereits bestehenden Bebauungs- oder einen Flächennutzungsplan überarbeiten zu können. Für das Wohngebiet in Staitz haben die Stadträte einen dezimierten Bebauungsplan beschlossen. Das ist ein Blick über den Tellerrand hinaus. 2021 besteht die Möglichkeit, in das Programm der Dorferneuerung aufgenommen zu werden. Dafür müssen wir schon jetzt die Vorplanungen in Angriff nehmen.

Ein Haushaltssicherungskonzept verlangt umso mehr einen effektiven Einsatz der finanziellen Mittel. Sind Gemeinschaftsmaßnahmen geplant?

Froh bin ich, dass die Maßnahme des Wasser-Abwasser-Zweckverbandes in Auma-West (Wüstenwetzdorfer Weg, West-Wald- und Jahnstraße) mit dem Anschluss an die zentrale Kläranlage im Plan aufgenommen wurde. Zweimal ist die Maßnahme bereits verschoben worden. Jetzt sollen hier neue Abwasser- und Trinkwasserversorgungsleitungen verlegt werden sowie die Hausanschlüsse neu gemacht werden. Wir als Stadt werden uns dann an der Straßenerneuerung beteiligen. Zusammen mit einer Maßnahme der Ten werden wir die Straßenbeleuchtung in Wiebelsdorf erneuern. Die Ten verlegt hier das Mittelspannungsnetz und wir nutzen die Gräben, um die Kabel für die Straßenbeleuchtung in die Erde zu bringen. Eine Gemeinschaftsmaßnahme mit der Pahren Agrar ist in Muntscha geplant. Wir wollen, von der Siloanlage aus Wenigenauma kommend, bis zur B2 in zwei Abschnitten den ländlichen Wegebau durchführen und damit den landwirtschaftlichen Verkehr aus dem Ort bekommen.

Die Verwaltung im Rathaus setzt innerhalb eines Pilotprojektes die Digitalisierung im Verwaltungsbereich sowie die Einführung der elektronischen Rechnung um. Die Landgemeinde oder das kleine Auma macht allen anderen Städten etwas vor und wird digital?

Jetzt wird es etwas technisch. Im Rahmen eines Pilotprojektes mehrerer Gemeinden und Städte Thüringens führen wir die elektronische Rechnung in der Verwaltung ein. Dazu nutzen wir die Möglichkeiten der „Richtlinie zur Förderung von E-Government und IT in Thüringer Kommunen“ (ThürEGovRL). Nach Einführung der elektronischen Rechnung können diese auf rechtssicherem Weg empfangen, Papierrechnungen gescannt und im Dokumentenmanagementsystem (DMS) gespeichert werden. Über eine zu integrierende Schnittstelle werden die Rechnungen manuell oder automatisiert vom HKR-System abgeholt und mit einer Signatur sachlich und rechnerisch gezeichnet und einer zu integrierenden Schnittstelle übergeben. In einem Rechenzentrum werden sie archiviert.

Die Stadt Auma-Weidatal hat seit dem 8. Januar eine neue Homepage, die von jungen Leute in der Verwaltung gepflegt wird und wo alle Veranstaltungen aufgeführt sind, die Vereine und vieles mehr. Ein Blick auf www.rathaus-auma.de lohnt sich. Auch der Weidatal Bote ist hier eingestellt.