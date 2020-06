Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kommentar: Jetzt wird es Sommer

Wenn die Freibäder locken, dann ist es für mich das Zeichen, dass es Sommer wird. Sonnenschein und Wärme, was kann es Schöneres geben. Schließlich war bereits am Montag nicht nur Kindertag, sondern eben auch der meteorologische Sommeranfang.

Und wenn sich jeder an die vorgegebenen Regelungen innerhalb der Corona-Krise hält, dann könnte es vielleicht auch ein schöner Sommer werden. Wo wir vielleicht schon bald ein positives Zeichen setzen und den Virus in seine Schranken weisen.

Es ist schon eigentümlich in diesem Jahr. Den Virus zu besiegen, das steht irgendwie noch über der Sehnsucht nach Sonne und Wärme. Vermutlich liegt es wohl auch an der Hoffnung auf baldige Normalität, in der wir wieder ganz offiziell die Lieben besuchen, die alleinigen Spaziergänge in der schönen Natur ad acta legen und den morgendlichen Griff in die Tasche auf der Suche nach der Maske für Mund und Nase ignorieren können. Eben einfach die geliebte Normalität wieder pflegen können.

Wenn nun noch die warmen Temperaturen hinzu kommen, dann ahne ich für das Accessoire schlimmes. Dabei möchte ich diesem Schutz vor möglichen Infektionen wahrlich nicht die Schönheit absprechen und manche in den Status eines Kunstwerkes heben. Nur eben ohne, ist alles viel freier.