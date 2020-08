Kommentar: Meine Meinung zu Verboten

Seit Jahren gibt es in der Badesaison am Strandbad am Zeulenrodaer Meer nur zwei Themen: Das ist einmal der stets nicht funktionierende Automat für die Eintrittstickets und dann die Falschparker. Seit dem Wochenende, also just mit dem schönen Badewetter, sind beide Themen wieder von großer Präsenz. Die Lösung für den Automaten lässt auf sich warten. Doch den Falschparkern sei gesagt: Es werden alle Fahrzeuge abgeschleppten, dessen Besitzer glauben, das Parkverbot einfach ignorieren zu müssen und ihre Autos abstellen, wo sie es für bequem empfinden. Ohne an mögliche Folgen zu denken. Nicht nur das der Boden der Fahrzeuge Wärme ausstrahlt, die schnell zu Flächenbränden führen könnte, auch gegenüber denen die vielleicht dringend Hilfe benötigen, ist dieses Verhalten schier unbegreiflich. Die Hilfe wird versagt, weil Autos die Zufahrt für Rettungsfahrzeuge versperren. Dabei gibt es eine weitere Möglichkeit zum Parken, eben gut 200 Meter entfernt. Mag sein, das Laufen nicht jedem sein Ding ist. Doch sollte nach einem bequemen Tag Bewegung gut tun. Zumal Laufen andere Muskeln beansprucht, als Schwimmen, kommt ein nicht zu unterschätzender Gesundheitseffekt hinzu. Fakt aber ist: Ärger wird vermieden und die Haushaltskasse wird geschont – das sollte doch zum Denken anregen.