Zeulenroda-Triebes. So wie diesem kleinen Kerl geht es in der Corona-Krise wohl gerade vielen von uns. Vor der Sparkasse in Zeulenroda-Triebes wartet er darauf, dass Frauchen vom Geldabheben zurückkehrt. Wahrscheinlich werden ein reichhaltiges Abendessen, ein langer Spaziergang und ein paar Streicheleinheiten die Stimmung wieder heben. Tipps – die auch für Menschen funktionieren könnten.