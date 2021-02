Lage auf Straßen hat sich normalisiert

Ein Fahrzeug vor dem Rathaus in Auma-Weidatal.

Zeulenroda-Triebes/Jena. Das Auto liegt noch unter einer dicken Schneeschicht, aber sie müssen wieder raus? So gelingt der Kaltstart nach dem Schneegestöber.

Vor der Garage meines Nachbarn lasse ich mir am Montagabend den Glühwein schmecken. Er hat mir die Schneeschaufel geliehen mit der ich in den letzten anderthalb Stunden erst mein Auto und dann eine halbe Nebenstraße von Jena vom Schnee befreit habe. Eine kleine Aufmerksamkeit der Stadt hätte ich dafür doch verdient, denke ich mir. Immerhin ist Jenas Oberbürgermeister Thomas Nitzsche geborener Zeulenrodaer. Der sollte meinen Einsatz, um schnellstmöglich in die Redaktion zurückzukehren, zu schätzen wissen.