Für die Sportstätte "Schleizer Hof" in Langenwolschendorf gab es eine Fördermittelzusage des Bundes. Bürgermeister Gisbert Voigt (CDU) zeigt, dass das Spielfeld in der Halle für die Radballer eigentlich zu klein ist. Auch deshalb benötigt die Sektion Radball stets Sondergenehmigungen, wenn sie für internationale Wettkämpfe als Austragungsstätte nominiert wurde.

Langenwolschendorf gut aufgestellt in diesem Jahr

Der Internetauftritt der Gemeinde Langenwolschendorf soll komplett neu und übersichtlicher gestaltet werden, dass jedenfalls sieht der Haushaltsetat der Gemeinde Langenwolschendorf vor. Die Ratsmitglieder gaben ihr Votum dem Etat für dieses Jahr.

13.000 Euro wurde für die freiwillige Feuerwehr der Gemeinde eingestellt. Für das Geld ist geplant, weitere neue Einsatzkleidung für 14 Feuerwehrleute der Einsatzabteilung anzuschaffen. Bereits im vergangenen Jahr erhielten elf ausgebildete Atemschutzträger der Einsatzabteilung neue Einsatzkleidung.

Zudem plant die Gemeinde Langenwolschendorf Ausrüstungsgegenstände für die Kleinen des Kindergartens „Spatzennest“, der sich in freier Trägerschaft der Volkssolidarität befindet, anzuschaffen und Sanierungsmaßnahmen durchzuführen. Dafür sind 4000 Euro eingeplant, 2000 Euro kommen aus der Investitionspauschale, die jeder Kommune jährlich vom Land Thüringen ausgereicht wird.

Der größte finanzielle Brocken in Höhe von 700.000 Euro wird für die geplante Sanierung der Turnhalle „Schleizer Hof“ bereitgestellt. Im vergangenen Jahr erhielt die Gemeinde Bescheid, dass diese Baumaßnahme mit 1,4 Millionen Euro Fördermittel (90prozentige Förderquote) aus dem Bundesförderprogramm für Sanierung kommunaler Einrichtungen unterstützt werden soll. Die eingeplanten 700.000 Euro sind Eigenmittel, die die Langenwolschendorfer aufbringen müssen. Die Baumaßnahme wird scheibchenweise umgesetzt. Den ersten Bauabschnitt hoffen die Langenwolschendorfer in diesem Jahr in Angriff nehmen zu können.

100.000 Euro sind für Straßen- und Wegebaumaßnahmen vorgesehen, 20.000 Euro für die bauliche Verbesserung des gemeindeeigenen Friedhofes. Hier muss die Friedhofsmauer erneuert werden. Für die Durchführung energetischer Maßnahmen wurden 7500 Euro eingestellt, die aber zu 100 Prozent vom Land Thüringen gefördert werden.

Eine Kreditaufnahme ist nicht geplant und somit sollen die Schulden pro Einwohner Ende des Jahres bei rund 500 Euro liegen.