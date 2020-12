Lebensmitteltüten an die Tafel in Zeulenroda überreicht

70 Weihnachtstüten mit süßen und deftigen Leckereien wie Schokolade, Schinken und Blutwurst in Gläsern von der heimischen Fleischerei Unterreichennau haben die Mitarbeiter der Wohnungsgesellschaft (Wobau) Zeulenroda und der Arbeiterwohnungsgenossenschaft (AWG) „Solidarität“ Zeulenroda auch in diesem Jahr wieder der Tafel der Stadt übergeben.

Das Spenden von kleinen Überraschungstüten für alle diejenigen, die von der Tafel ihre Lebensmittel günstig erwerben können, hat schon eine lange Tradition. So hat auch in diesem Jahr wieder Oliver Bonde, Teamleiter der Wohnungswirtschaft in der Wobau, die Lebensmitteltüten überreicht. Er übernahm die freudige Aufgabe aufgrund von Corona gleich für die Mitarbeiter der AWG mit.

Dankbar für die Lebensmittelspenden

Petra Kroß, Leiterin der Tafel in Greiz und Zeulenroda-Triebes, nahm diese dankbar an. Die Tüten waren mit Schokoladen-Weihnachtsmännern, verschiedenen Wurstsorten sowie einem kleinen Schinken gut gefüllt. Pünktlich zur Öffnung der Ausgabestelle am Freitagnachmittag, als sich vor dem Standort schon einige Zeulenroda-Triebeser versammelt hatten, waren die Lebensmittel in der Ausgabestelle angekommen. „Es ist uns ein Bedürfnis, den Menschen, die teilweise ja auch unsere Mieter sind, ebenso ein schönes Weihnachtsfest zu bescheren“, sagte Oliver Bonde von der Wohnungsbaugesellschaft.

Beide Gesellschaften sind sich der Verantwortung bewusst

Die Freude bei der Tafel-Chefin war groß, der Dank ebenso. Fast müsste es das fünfzehnte Jahr in Folge sein, dass Wobau zusammen mit der AWG sein. Schließlich ist die Wobau ein kommunales Unternehmen der Stadt Zeulenroda, das sich durchaus seiner sozialen Verantwortung bewusst ist.

70 Lebensmitteltüten – jeweils 35 von den beiden Gesellschaften – im Wert von je 20 Euro wechselten an diesem Nachmittag die Besitzer.